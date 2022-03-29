Мединский: Россия не хочет подвергать Киев опасности 29 марта 2022 в 20:04 Размер текста - 17 + Россия хочет избежать дополнительного военного риска для Киева, заявил Владимир Мединский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не хочет подвергать Киев дополнительной военной опасности. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. «Не хотим подвергать этот город дополнительному военному риску. Генштаб РФ в ближайшее время изложит конкретные детали деэскалации на Киевском направлении», — сказал Мединский в интервью RT. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Россия не хочет подвергать Киев дополнительной военной опасности. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. «Не хотим подвергать этот город дополнительному военному риску. Генштаб РФ в ближайшее время изложит конкретные детали деэскалации на Киевском направлении», — сказал Мединский в интервью RT. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям