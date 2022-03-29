Мединский: Россия не хочет подвергать Киев опасности

Россия не хочет подвергать Киев дополнительной военной опасности. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
«Не хотим подвергать этот город дополнительному военному риску. Генштаб РФ в ближайшее время изложит конкретные детали деэскалации на Киевском направлении», — сказал Мединский в интервью RT.
Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала.
Россия не хочет подвергать Киев дополнительной военной опасности. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. «Не хотим подвергать этот город дополнительному военному риску. Генштаб РФ в ближайшее время изложит конкретные детали деэскалации на Киевском направлении», — сказал Мединский в интервью RT. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала.