Мединский: Россия не хочет подвергать Киев опасности

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Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, мединский владимир, портрет
Россия хочет избежать дополнительного военного риска для Киева, заявил Владимир Мединский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не хочет подвергать Киев дополнительной военной опасности. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

«Не хотим подвергать этот город дополнительному военному риску. Генштаб РФ в ближайшее время изложит конкретные детали деэскалации на Киевском направлении», — сказал Мединский в интервью RT.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала.

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Россия не хочет подвергать Киев дополнительной военной опасности. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. «Не хотим подвергать этот город дополнительному военному риску. Генштаб РФ в ближайшее время изложит конкретные детали деэскалации на Киевском направлении», — сказал Мединский в интервью RT. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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