Китай подтвердил незаконность санкций Запада против РФ

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Санкции Вашингтона и Европы против РФ контрпродуктивны для мира, считают Москва и Пекин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И признали, что односторонние санкции Запада против РФ — незаконны и контрпродуктивны. Это главы МИД двух стран обсудили во время переговоров.

«Министры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. <…> Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России США и их сателлитами», — указано на сайте российского МИДа.

Уточняется, что Лавров и Ван И обсудили ситуацию в Афганистане, Центральной Азии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Также министры обратили внимание на военно-биологическую деятельность США на Украине. Стороны договорились укреплять стратегическое партнерство и наращивать внешнеполитическую координацию.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Китай уже упрекнул США в том, что антироссийские санкции на фоне спецоперации на Украине по денацификации наносят ущерб «стратегической автономии» Европы.

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Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И признали, что односторонние санкции Запада против РФ — незаконны и контрпродуктивны. Это главы МИД двух стран обсудили во время переговоров. «Министры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. <…> Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России США и их сателлитами», — указано на сайте российского МИДа. Уточняется, что Лавров и Ван И обсудили ситуацию в Афганистане, Центральной Азии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Также министры обратили внимание на военно-биологическую деятельность США на Украине. Стороны договорились укреплять стратегическое партнерство и наращивать внешнеполитическую координацию. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Китай уже упрекнул США в том, что антироссийские санкции на фоне спецоперации на Украине по денацификации наносят ущерб «стратегической автономии» Европы.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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