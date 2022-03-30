Китай подтвердил незаконность санкций Запада против РФ

Санкции Вашингтона и Европы против РФ контрпродуктивны для мира, считают Москва и Пекин Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И признали, что односторонние санкции Запада против РФ — незаконны и контрпродуктивны. Это главы МИД двух стран обсудили во время переговоров.

«Министры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. <…> Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России США и их сателлитами», — указано на сайте российского МИДа.

Уточняется, что Лавров и Ван И обсудили ситуацию в Афганистане, Центральной Азии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Также министры обратили внимание на военно-биологическую деятельность США на Украине. Стороны договорились укреплять стратегическое партнерство и наращивать внешнеполитическую координацию.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Китай уже упрекнул США в том, что антироссийские санкции на фоне спецоперации на Украине по денацификации наносят ущерб «стратегической автономии» Европы.