В Китае рассказали, как США в борьбе с Россией нанесли удар по Европе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Введенные странами Запада антироссийские санкции на фоне спецоперации на Украине наносят ущерб «стратегической автономии» Европы. Соответствующее утверждение выдвинуло китайское издание «Синьхуа». По данным агентства, за последний месяц европейские страны пострадали в разных областях.

«В последние годы Соединенные Штаты нередко предают своих европейских союзников из корыстных интересов. Однако в настоящее время Европа еще не избавилась от зависимости от США в оборонных вопросах, и вопрос о европейской стратегической автономии может постепенно реализовываться», — сообщает китайское издание.

Агентство утверждает, что основной целью НАТО является сохранение «американской гегемонии». «Как только дело касается жизненно важных интересов Америки, ее европейским союзникам не следует ожидать никаких одолжений или любезностей», — подытожили там.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что попытки правительства США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напоминал, что 19 лет назад США вторглись в Ирак, чтобы получить контроль над нефтеносными районами страны. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявлял, что США не могут судить, кто является «военным преступником», так как на совести этой страны лежат многочисленные военные преступления.

США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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