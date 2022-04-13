Центробанк сообщил о резком сокращении внешнего долга РФ

13 апреля 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

ЦБ: внешний долг РФ сократился на 26,5 млрд долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Внешний долг России сократился на 5,5% с начала года. Соответствующее заявление появилось на сайте Центрального банка России. «По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 453,5 миллиарда долларов США, снизившись с начала года на 26,5 миллиарда долларов США, или на 5,5%», — говорится на официальном сайте. На динамику показателя, по сведениям Банка, повлияло сокращение иностранной задолженности прочих секторов. Ранее экономист Егор Клопенко заявлял, что к концу апреля американский доллар будет стоить около 70-80 рублей. По мнению эксперта, все действия Запада против экономики России привели к обратному результату. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Внешний долг России сократился на 5,5% с начала года. Соответствующее заявление появилось на сайте Центрального банка России. «По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 453,5 миллиарда долларов США, снизившись с начала года на 26,5 миллиарда долларов США, или на 5,5%», — говорится на официальном сайте. На динамику показателя, по сведениям Банка, повлияло сокращение иностранной задолженности прочих секторов. Ранее экономист Егор Клопенко заявлял, что к концу апреля американский доллар будет стоить около 70-80 рублей. По мнению эксперта, все действия Запада против экономики России привели к обратному результату.