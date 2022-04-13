Центробанк сообщил о резком сокращении внешнего долга РФ

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
ЦБ: внешний долг РФ сократился на 26,5 млрд долларов Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Внешний долг России сократился на 5,5% с начала года. Соответствующее заявление появилось на сайте Центрального банка России.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 453,5 миллиарда долларов США, снизившись с начала года на 26,5 миллиарда долларов США, или на 5,5%», — говорится на официальном сайте. На динамику показателя, по сведениям Банка, повлияло сокращение иностранной задолженности прочих секторов.

Ранее экономист Егор Клопенко заявлял, что к концу апреля американский доллар будет стоить около 70-80 рублей. По мнению эксперта, все действия Запада против экономики России привели к обратному результату.

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Внешний долг России сократился на 5,5% с начала года. Соответствующее заявление появилось на сайте Центрального банка России. «По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 453,5 миллиарда долларов США, снизившись с начала года на 26,5 миллиарда долларов США, или на 5,5%», — говорится на официальном сайте. На динамику показателя, по сведениям Банка, повлияло сокращение иностранной задолженности прочих секторов. Ранее экономист Егор Клопенко заявлял, что к концу апреля американский доллар будет стоить около 70-80 рублей. По мнению эксперта, все действия Запада против экономики России привели к обратному результату.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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