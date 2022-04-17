Депутаты Госдумы придумали награду для участников спецоперации

В России необходимо создать новую награду, считают депутаты Госдумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России нужно ввести новую государственную награду для участников спецоперации на Украине «За освобождение Мариуполя». Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов.

«Спецоперация показала нам настоящих героев — солдат и офицеров, проявивших на поле боя беспримерную отвагу, военную хитрость и смекалку. Считаю, что необходимо учредить отдельную награду „За освобождение Мариуполя“», — его слова приводит «Ридус».

Депутат Госдумы Олег Матвейчев согласен с коллегой, однако только отчасти. «Если Минобороны захочет учредить свою отдельную ведомственную награду именно про Мариуполь, как это было с Крымом, то никто не выступит против. Но насколько в данном случае уместна именно большая госнаграда — в этом я сомневаюсь», — отметил он.

Российская армия зачистила городскую территорию Мариуполя, ранее сообщало Минобороны РФ. Около 2,5 тысяч националистов остаются заблокированными на заводе «Азовсталь». Вооруженные силы России предложили боевикам, находящимся на территории предприятия, сложить оружие и гарантировано сохранить свои жизни.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения. Цель солдат РФ — демилитаризация и денацификация Украины, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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