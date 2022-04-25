Кадыров: националисты при отступлении взорвали мост в Рубежном

Кадыров рассказал, как боевики ВСУ взорвали мост в ЛНР при отступлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты во время стремительного отступления взорвали за собой мост, соединяющий город Рубежное и село Новодружеское, за которым находится основная опорная база украинских военных. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«„Бравые“ укрозащитники так стремительно отступали, что на всякий случай взорвали за собой мост, который соединял город Рубежное и село Новодружеское, за которым находится основная опорная база ВСУ», — написал Кадыров в своем telegram-канале. «Также по традиции не обошлось без трофейного оружия в виде западных ПЗРК „Джавелин“», — добавил он.

Глава Чечни также сообщил, что уничтожена существенная часть живой силы украинских нацистов. «Общее количество подавленной живой силы составляет около тысячи боевиков», — пояснил Кадыров. По его словам, часть боевиков была уничтожена силами чеченского спецназа совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР, остальные — обратились в бегство.

25 апреля Кадыров доложил, что российские военнослужащие полностью освободили город Рубежное в Луганской народной республике от националистов. По словам главы Чечни, сейчас солдаты РФ и народная милиция ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения Рубежного. Ранее стало известно, что украинские войска покинули «треугольник» Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Об это сообщал «ЛуганскИнформЦентр». Лисичанск и Северодонецк остаются единственными городами в Луганской области, которые все еще находятся под контролем Киева.

Россия проводит на Украине спецоперацию. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что основными ее целями являются денацификация и демилитаризация, а не оккупация страны.

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