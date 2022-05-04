04 мая 2022

Минобороны анонсировало открытие гумкоридора с «Азовстали»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, война, разрушения, обстрел
ВС РФ с 5 по 7 мая откроют гумкоридор для эвакуации гражданских с «Азовстали» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России с 5 по 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом говорится в заявлении российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

«Вооруженные силы России с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая 2022 года открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината „Азовсталь“ для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют киевские власти», — сообщили в Минобороны. В этот период ВС РФ вместе с силами Донецкой народной республики (ДНР) в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, а подразделения будут отведены на безопасное расстояние.

Россия начала на Украине спецоперацию 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. Оставшиеся националисты забаррикадировались на «Азовстали». Эвакуированные люди сообщали, что националисты удерживали их и не сообщали о гуманитарных коридорах. 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров докладывал, что на комбинате остаются порядка 150 мирных жителей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы России с 5 по 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом говорится в заявлении российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. «Вооруженные силы России с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая 2022 года открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината „Азовсталь“ для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют киевские власти», — сообщили в Минобороны. В этот период ВС РФ вместе с силами Донецкой народной республики (ДНР) в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, а подразделения будут отведены на безопасное расстояние. Россия начала на Украине спецоперацию 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. Оставшиеся националисты забаррикадировались на «Азовстали». Эвакуированные люди сообщали, что националисты удерживали их и не сообщали о гуманитарных коридорах. 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров докладывал, что на комбинате остаются порядка 150 мирных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...