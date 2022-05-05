Кремль ответил на условия освобождения гражданских с «Азовстали»

Националисты, которые укрылись на территории мариупольского завода «Азовсталь», выдвигают те же требования, что ранее выдвигали и террористы в Сирии. Решение об обмене мирных жителей на продукты и лекарства будет принимать военный штаб на месте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Президент получает полную информацию [о происходящем на заводе]. Он все знает. Подобные требования националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, очень похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и в других местах. Дальше все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода», — отметил Песков.
Националисты, находящиеся на территории «Азовстали», предложили обменять мирных жителей на продукты и медикаменты — 15 заложников на тонну продуктов и лекарства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «стоимость» человеческой жизни боевики оценивают в 66,6 кг еды.
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Националисты, которые укрылись на территории мариупольского завода «Азовсталь», выдвигают те же требования, что ранее выдвигали и террористы в Сирии. Решение об обмене мирных жителей на продукты и лекарства будет принимать военный штаб на месте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Президент получает полную информацию [о происходящем на заводе]. Он все знает. Подобные требования националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, очень похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и в других местах. Дальше все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода», — отметил Песков. Националисты, находящиеся на территории «Азовстали», предложили обменять мирных жителей на продукты и медикаменты — 15 заложников на тонну продуктов и лекарства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «стоимость» человеческой жизни боевики оценивают в 66,6 кг еды.