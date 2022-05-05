Кремль ответил на условия освобождения гражданских с «Азовстали»

05 мая 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил условия националистов с действиями террористов в Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Националисты, которые укрылись на территории мариупольского завода «Азовсталь», выдвигают те же требования, что ранее выдвигали и террористы в Сирии. Решение об обмене мирных жителей на продукты и лекарства будет принимать военный штаб на месте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Президент получает полную информацию [о происходящем на заводе]. Он все знает. Подобные требования националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, очень похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и в других местах. Дальше все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода», — отметил Песков. Националисты, находящиеся на территории «Азовстали», предложили обменять мирных жителей на продукты и медикаменты — 15 заложников на тонну продуктов и лекарства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «стоимость» человеческой жизни боевики оценивают в 66,6 кг еды. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Националисты, которые укрылись на территории мариупольского завода «Азовсталь», выдвигают те же требования, что ранее выдвигали и террористы в Сирии. Решение об обмене мирных жителей на продукты и лекарства будет принимать военный штаб на месте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Президент получает полную информацию [о происходящем на заводе]. Он все знает. Подобные требования националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, очень похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и в других местах. Дальше все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода», — отметил Песков. Националисты, находящиеся на территории «Азовстали», предложили обменять мирных жителей на продукты и медикаменты — 15 заложников на тонну продуктов и лекарства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «стоимость» человеческой жизни боевики оценивают в 66,6 кг еды.