Двое российских пленных на Украине получили по 11 лет тюрьмы

Россиян осудили за нарушение законов и обычаев войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Двое российских военнослужащих, попавших в плен в ходе специальной операции на Украине получили по 11,5 лишения свободы. Соответствующее наказание назначил суд.

«Суд на Украине приговорил двух пленных российских военных к 11,5 года лишения свободы», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию заседания.

Ранее военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова обвинили в Полтавской области Украины за нарушение законов т обычаев войны. Прокуратура просила дать им по 12 лет лишения свободы. До этого еще один российский военный Вадима Шишимарин получил пожизненное по аналогичному обвинению.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защитить население Донецкой и Луганской народных республик от преступных действий Киева, а приоритетом российской армии является корректное обращение с пленными и мирными жителями, нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры.

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