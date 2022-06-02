Глава ЛНР: республика с 2014 года мечтает стать частью России

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Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
ЛНР мечтала стать частью России восемь лет, заявил Леонид Пасечник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главная мечта Луганской народной республики — стать частью России. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

«Наша цель, наша мечта — это та задача, которую мы ставили с 2014 года. Конечно же, стать частью России», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, ДНР и ЛНР «без сомнений» войдут в состав России, пишет RT. Сенатор Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что референдум о присоединении ЛНР и ДНР пройдет до конца 2022 года.

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Главная мечта Луганской народной республики — стать частью России. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник. «Наша цель, наша мечта — это та задача, которую мы ставили с 2014 года. Конечно же, стать частью России», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Россия 24». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, ДНР и ЛНР «без сомнений» войдут в состав России, пишет RT. Сенатор Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что референдум о присоединении ЛНР и ДНР пройдет до конца 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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