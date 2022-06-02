Глава ЛНР: республика с 2014 года мечтает стать частью России

02 июня 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

ЛНР мечтала стать частью России восемь лет, заявил Леонид Пасечник Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главная мечта Луганской народной республики — стать частью России. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник. «Наша цель, наша мечта — это та задача, которую мы ставили с 2014 года. Конечно же, стать частью России», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Россия 24». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, ДНР и ЛНР «без сомнений» войдут в состав России, пишет RT. Сенатор Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что референдум о присоединении ЛНР и ДНР пройдет до конца 2022 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Главная мечта Луганской народной республики — стать частью России. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник. «Наша цель, наша мечта — это та задача, которую мы ставили с 2014 года. Конечно же, стать частью России», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Россия 24». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, ДНР и ЛНР «без сомнений» войдут в состав России, пишет RT. Сенатор Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что референдум о присоединении ЛНР и ДНР пройдет до конца 2022 года.