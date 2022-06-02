Патрушев обвинил Запад в попытках поссорить страны СНГ

03 июня 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

Запад не перестает предпринимать попытки по развалу СНГ, заявил Николай Патрушев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Запад не перестает наращивать давление на страны Содружества независимых государств (СНГ) с целью разорвать отношения между народами, которые выстраивались веками. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «В Совете безопасности внимательно отслеживают непрекращающиеся попытки Запада нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся за века связи между нашими народами, сфальсифицировать историю совместных побед», — сказал Николай Патрушев в интервью « Коммерсанту ». Также он подчеркнул, что за последние 30 лет Запад стал чаще провоцировать конфликты между государствами ради своего первенства. Кроме того, секретарь Совбеза отметил, что коллективный Запад продолжает уничтожать системы контроля над вооружениями, наращивая напряженность мировой военно-политической ситуации, а также вблизи границ России. «Запад форсирует выполнение своей долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России — стратегии, основанной на попрании принципов суверенитета, прагматизма, многовекторности и предсказуемости», — резюмировал Патрушев. Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в санкционной агрессии. В Китае предложили странам, поддержавшим Россию, объединиться против Запада для укрепления своих экономик. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Путин прокомментировал «культуру отмены России». Он пояснил, что в западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с РФ.

Запад не перестает наращивать давление на страны Содружества независимых государств (СНГ) с целью разорвать отношения между народами, которые выстраивались веками. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «В Совете безопасности внимательно отслеживают непрекращающиеся попытки Запада нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся за века связи между нашими народами, сфальсифицировать историю совместных побед», — сказал Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту». Также он подчеркнул, что за последние 30 лет Запад стал чаще провоцировать конфликты между государствами ради своего первенства. Кроме того, секретарь Совбеза отметил, что коллективный Запад продолжает уничтожать системы контроля над вооружениями, наращивая напряженность мировой военно-политической ситуации, а также вблизи границ России. «Запад форсирует выполнение своей долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России — стратегии, основанной на попрании принципов суверенитета, прагматизма, многовекторности и предсказуемости», — резюмировал Патрушев. Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в санкционной агрессии. В Китае предложили странам, поддержавшим Россию, объединиться против Запада для укрепления своих экономик. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Путин прокомментировал «культуру отмены России». Он пояснил, что в западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с РФ.