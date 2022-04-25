Путин обвинил Запад в агрессии в отношении России

25 апреля 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Запад проявляет агрессию по отношению к РФ, считает Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Запада проявляют санкционную агрессию против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ. «Далеко не все малые и средние компании еще полностью справились с последствиями пандемии и тут же получили еще и барьеры, связанные с санкционной агрессией против России. Это действительно по-другому и сказать нельзя — санкционная агрессия», — сказал Путин. Несмотря на это, отметил президент, у российской экономики есть все возможности, чтобы и в новых реалиях работать стабильно и без сбоев. В связи с этим глава государства указал на необходимость бесперебойной работы механизмов поддержки граждан РФ на всех уровнях. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Так, 25 апреля, в Еврокомиссии сообщили о подготовке шестого пакета санкций, который может включать в себя «некую форму нефтяного эмбарго», передает RT. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляция и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Страны Запада проявляют санкционную агрессию против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ. «Далеко не все малые и средние компании еще полностью справились с последствиями пандемии и тут же получили еще и барьеры, связанные с санкционной агрессией против России. Это действительно по-другому и сказать нельзя — санкционная агрессия», — сказал Путин. Несмотря на это, отметил президент, у российской экономики есть все возможности, чтобы и в новых реалиях работать стабильно и без сбоев. В связи с этим глава государства указал на необходимость бесперебойной работы механизмов поддержки граждан РФ на всех уровнях. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Так, 25 апреля, в Еврокомиссии сообщили о подготовке шестого пакета санкций, который может включать в себя «некую форму нефтяного эмбарго», передает RT. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляция и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин.