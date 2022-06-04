Welt: газовые санкции против РФ обойдутся Германии в 5 млрд евро

05 июня 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

«Газпром» прекратил поставки газа в Германию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за ограничений, которые ввела Россия против Германии на газ, последняя будет терять ежегодно 5 млрд евро. Такой информацией поделилось немецкое издание Welt. «Кремлевские санкции против „Газпром Германия“ и ее дочерних компаний могут привести к дополнительным расходам немецких налогоплательщиков и потребителей газа в размере около пяти миллиардов евро в год. Поскольку в качестве альтернативы необходимо срочно закупить газ, в настоящее время возникают дополнительные расходы», — отмечается в статье. Кремль прекратил поставки энергоносителей немецкой компании. Это стало ответом России на действия Германии, поскольку федеральное правительство ранее передало немецкую дочернюю компанию российского энергетического гиганта «Газпром» под опеку. По данным Welt, в Германии переориентация на других поставщиков газа создаст значительную нагрузку на федеральный бюджет, поскольку топливо будет закупаться по более высоким расценкам, дополняет телеканал 360. Теперь один мегаватт-час природного газа стоит для ФРГ порядка 85 евро, хотя до введения санкций против РФ цена была от 20 до 30 евро, пишет «Федеральное агентство новостей». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Несмотря на цели РФ на этой территории, ряд стран ввели против России жесткие экономические санкции. В ответ на это глава государства объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Однако ряд государств, в частности, Германия платить в рублях отказалась, и «Газпром» прекратил поставки газа туда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Из-за ограничений, которые ввела Россия против Германии на газ, последняя будет терять ежегодно 5 млрд евро. Такой информацией поделилось немецкое издание Welt. «Кремлевские санкции против „Газпром Германия“ и ее дочерних компаний могут привести к дополнительным расходам немецких налогоплательщиков и потребителей газа в размере около пяти миллиардов евро в год. Поскольку в качестве альтернативы необходимо срочно закупить газ, в настоящее время возникают дополнительные расходы», — отмечается в статье. Кремль прекратил поставки энергоносителей немецкой компании. Это стало ответом России на действия Германии, поскольку федеральное правительство ранее передало немецкую дочернюю компанию российского энергетического гиганта «Газпром» под опеку. По данным Welt, в Германии переориентация на других поставщиков газа создаст значительную нагрузку на федеральный бюджет, поскольку топливо будет закупаться по более высоким расценкам, дополняет телеканал 360. Теперь один мегаватт-час природного газа стоит для ФРГ порядка 85 евро, хотя до введения санкций против РФ цена была от 20 до 30 евро, пишет «Федеральное агентство новостей». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Несмотря на цели РФ на этой территории, ряд стран ввели против России жесткие экономические санкции. В ответ на это глава государства объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Однако ряд государств, в частности, Германия платить в рублях отказалась, и «Газпром» прекратил поставки газа туда.