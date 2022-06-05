Херсонское УСИН отказалось принимать пленных россиян

05 июня 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

УСИН в Херсонской области не стало принимать российских военнопленных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба исполнения наказаний по Херсонской области отказалась принимать пленных российских солдат. По словам главы ведомства Евгения Соболева, для этого нет реальных оснований. «В Херсонской области ни одно из подразделений не приняло российских военнопленных. Я могу сказать, что они привезли нам 30 человек, которых мы у себя разместили. Было два или три военнопленных, мы однозначно сказали нет. Я считаю, это провокация как минимум. Должны быть законные основания для задержания человека. Просто привезти человека и сказать, что мы его задержали — это российский военнопленный, так это не работает», — сказал Соболев в интервью РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. За время спецоперации стороны несколько раз обменялись пленными. В Минобороны РФ подчеркнули, что к украинским военнопленным относятся хорошо. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Служба исполнения наказаний по Херсонской области отказалась принимать пленных российских солдат. По словам главы ведомства Евгения Соболева, для этого нет реальных оснований. «В Херсонской области ни одно из подразделений не приняло российских военнопленных. Я могу сказать, что они привезли нам 30 человек, которых мы у себя разместили. Было два или три военнопленных, мы однозначно сказали нет. Я считаю, это провокация как минимум. Должны быть законные основания для задержания человека. Просто привезти человека и сказать, что мы его задержали — это российский военнопленный, так это не работает», — сказал Соболев в интервью РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. За время спецоперации стороны несколько раз обменялись пленными. В Минобороны РФ подчеркнули, что к украинским военнопленным относятся хорошо.