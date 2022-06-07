Киев обстрелял гаубицами США приграничные с РФ территории

08 июня 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреливают приграничные РФ территории из американских гаубиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев обстреливает оружием НАТО, предположительно американскими гаубицами M777, приграничные РФ регионы с территории элеватора в Харьковской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации», — сказал Мизинцев в ходе брифинга. По словам генерала, ВСУ также разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции для артиллерии на территории элеватора в населенном пункте Губаревка Харьковской области. В поселке Новоэкономическое ДНР и селе Нововасильевка Сумской области размещены тяжелая бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и ракетные системы залпового огня (РСЗО). Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ, является денацификация и демилитаризация территорий. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. 1 июня администрация американского президента Джо Байдена согласовала передачу на Украину реактивных системы залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. Предполагается, что мощность РСЗО позволяет нанести удар по территории России. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Киев обстреливает оружием НАТО, предположительно американскими гаубицами M777, приграничные РФ регионы с территории элеватора в Харьковской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации», — сказал Мизинцев в ходе брифинга. По словам генерала, ВСУ также разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции для артиллерии на территории элеватора в населенном пункте Губаревка Харьковской области. В поселке Новоэкономическое ДНР и селе Нововасильевка Сумской области размещены тяжелая бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и ракетные системы залпового огня (РСЗО). Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ, является денацификация и демилитаризация территорий. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. 1 июня администрация американского президента Джо Байдена согласовала передачу на Украину реактивных системы залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. Предполагается, что мощность РСЗО позволяет нанести удар по территории России.