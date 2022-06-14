Кадыров похвастался победой в ЛНР

Бойцы чеченских спецподразделений зачистили населенный пункт Камышеваха (ЛНР) от националистических формирований. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Завершился последний этап по освобождению Камышевахи от вооруженных националистических формирований. Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего дорогого брата, Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны. В конце апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о переходе под полный контроль российских войск города Мариуполь. После этого бойцы чеченских спецподразделений приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе населенного пункта Камышеваха.
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