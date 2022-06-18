Директор уникального музея ВОВ погибла в Донецке при обстреле ВСУ

30 мая ВСУ массированно обстреляли Донецк (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 мая в Донецке погибла школьная учительница, директор музея Великой Отечественной войны в поселке Дмитровка Наталья Чупра. В 2014 году она создала этот музей по собственной инициативе. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.

«В результате обстрела центральной части города в школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них — в тяжелом состоянии. В школе № 5 — один погибший. Кроме того, один мирный житель погиб при обстреле улицы Динамической Буденновского района Донецка, еще один — на пересечении улицы Генерала Антонова и улицы 50-летия СССР», — сообщил 30 мая в своем telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

В пресс-службе Народной милиции сообщили, что одной из погибших оказалась заслуженный учитель Наталья Чупра, которая поработала в школе 34 года. «Она руководила школьным историко-краеведческим музеем „Прометей“ с 2014 по 2022 год, который был посвящен истории Великой Отечественной войны. Она проводила большую работу по сохранности экспонатов музея, по обновлению, готовила с детьми тематические экскурсии на различные темы. Старалась привить детям любовь в родной земле, к ее истории. Она была душой компании», — рассказала коллега Чупры, учительница Елена Сергиенко.

«Когда начался конфликт с Украиной, она всегда прибегала в музей, чтобы посмотреть, все ли цело. Жаловалась, что ее не пропускали солдаты, но она им говорила „мне надо туда“. Она была неравнодушным человеком, которая оставила свой след», — рассказала другая коллега погибшей.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.

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