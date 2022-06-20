Шольц насмешил Захарову заявлением о страхе Путина

Владимир Путин опасается, что на РФ распространится «искра демократии», сказал Олаф Шольц
Официальной представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, что президент РФ Владимир Путин боится распространения «искры демократии» на Россию. Захарова пошутила в ответ.
Ранее Шольц предположил в соцсети Twitter, что Путин опасается распространения «искры демократии» на Россию, передает Nation News. Поэтому он проводит политику, направленную на роспуск НАТО и Евросоюза, считает канцлер Германии.
«На нас пару раз немецкие искры распространялись. Больше пожаров не допустим», — написала Захарова в своем telegram-канале.
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