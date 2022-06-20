Шольц насмешил Захарову заявлением о страхе Путина

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Владимир Путин опасается, что на РФ распространится «искра демократии», сказал Олаф Шольц Фото:

Официальной представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, что президент РФ Владимир Путин боится распространения «искры демократии» на Россию. Захарова пошутила в ответ.

Ранее Шольц предположил в соцсети Twitter, что Путин опасается распространения «искры демократии» на Россию, передает Nation News. Поэтому он проводит политику, направленную на роспуск НАТО и Евросоюза, считает канцлер Германии.

«На нас пару раз немецкие искры распространялись. Больше пожаров не допустим», — написала Захарова в своем telegram-канале.

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Официальной представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, что президент РФ Владимир Путин боится распространения «искры демократии» на Россию. Захарова пошутила в ответ. Ранее Шольц предположил в соцсети Twitter, что Путин опасается распространения «искры демократии» на Россию, передает Nation News. Поэтому он проводит политику, направленную на роспуск НАТО и Евросоюза, считает канцлер Германии. «На нас пару раз немецкие искры распространялись. Больше пожаров не допустим», — написала Захарова в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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