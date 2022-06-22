В Минобороны РФ сообщили о ликвидации 500 солдат ВСУ одним ударом

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
ВКС РФ нанесли удар по судостроительному заводу «Океан» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожили 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Противник несет значительные потери. 21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода „Океан“», — сообщили в Минобороны.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов.

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ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожили 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Противник несет значительные потери. 21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода „Океан“», — сообщили в Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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