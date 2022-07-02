РИА «Новости»: ВСУ сожгли часть Лисичанска, убегая от союзных сил

Украинские боевики уничтожили мэрию Лисичанска, когда бежали из города (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики уничтожили часть важных административных зданий Лисичанска, когда бежали из города от союзных войск России и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», находящийся на месте событий.

По словам журналиста, украинские националисты взорвали и разрушили часть административных зданий Лисичанска, включая мэрию. Жительница города отметила, что именно ВСУ «все взорвали и сожгли».

Также собеседница агентства поблагодарила союзные войска за освобождение города от националистов. «Мы хотим 9 Мая, мы хотим второе сентября — это день освобождения города — отмечать, как отмечали. Спасибо, ребят. Мы рады», — добавила она.

Ранее об освобождении Лисичанска сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что подразделения союзных войск уже установили контроль над городом. В Киеве заявили, что у украинских боевиков мало шансов в противостоянии войскам РФ и ЛНР.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля. Позже, 24 февраля, Россия начала специальную операцию по освобождению территорий ЛНР и ДНР. Российский лидер отмечал, что в цели операции входит денацификация и демилитаризация Украины.

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