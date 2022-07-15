Журналиста Киселева* объявили в розыск

Киселев разыскивается по статье УК
Журналист Евгений Киселев (признан на территории РФ иностранным агентом) объявлен в розыск. Сообщение об этом появилось в базе данных МВД.
«Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных. Киселев — советский, российский и украинский журналист, политический обозреватель, ведущий телеканала «Украина 24». А также бывший заместитель генерального директора телекомпании НТВ.
*Киселев признан иностранным агентом
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