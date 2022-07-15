Журналиста Киселева* объявили в розыск

15 июля 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Киселев разыскивается по статье УК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналист Евгений Киселев (признан на территории РФ иностранным агентом) объявлен в розыск. Сообщение об этом появилось в базе данных МВД. «Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных. Киселев — советский, российский и украинский журналист, политический обозреватель, ведущий телеканала «Украина 24». А также бывший заместитель генерального директора телекомпании НТВ. *Киселев признан иностранным агентом Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Журналист Евгений Киселев (признан на территории РФ иностранным агентом) объявлен в розыск. Сообщение об этом появилось в базе данных МВД. «Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных. Киселев — советский, российский и украинский журналист, политический обозреватель, ведущий телеканала «Украина 24». А также бывший заместитель генерального директора телекомпании НТВ. *Киселев признан иностранным агентом