Журналиста Киселева* объявили в розыск

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Киселев разыскивается по статье УК Фото:

Журналист Евгений Киселев (признан на территории РФ иностранным агентом) объявлен в розыск. Сообщение об этом появилось в базе данных МВД.

«Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных. Киселев — советский, российский и украинский журналист, политический обозреватель, ведущий телеканала «Украина 24». А также бывший заместитель генерального директора телекомпании НТВ.

*Киселев признан иностранным агентом

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Журналист Евгений Киселев (признан на территории РФ иностранным агентом) объявлен в розыск. Сообщение об этом появилось в базе данных МВД. «Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных. Киселев — советский, российский и украинский журналист, политический обозреватель, ведущий телеканала «Украина 24». А также бывший заместитель генерального директора телекомпании НТВ. *Киселев признан иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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