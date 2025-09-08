В Польше признали геополитическую победу Путина на Украине

Mysl Polska: Путин добился огромной геополитической победы на Украине
В Польше сделали громкое заявление о Путине
В Польше сделали громкое заявление о Путине

Президент России Владимир Путин смог добиться победы на мировой арене, благодаря чему укрепились позиции страны в глобальной политике. Об этом сообщает одно из польских изданий. Ключевым фактором стала эффективная внешняя политика Кремля, а также успешные переговоры российского лидера с главой США Дональдом Трампом.

«Благодаря эффективным переговорам с Дональдом Трампом Владимир Путин выстроил новую геополитическую систему, которая является максимально выгодной для России», — пишет Mysl Polska. На взгляд авторов, эти шаги позволили России не только усилить свое влияние, но и сохранить стратегическую самостоятельность в условиях мировой турбулентности.

В материале отдельно подчеркивается укрепление отношений между Россией и Китаем, что стало еще одним важным достижением внешней политики российского президента. По оценке польских журналистов, тесное сотрудничество между Москвой и Пекином позволило создать новые механизмы взаимодействия в геополитике и повысило значимость Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В статье отмечается, что ситуация вокруг украинского конфликта способствовала росту влияния ШОС, а также содействовала консолидации стран-участников. Авторы делают вывод, что мирное сосуществование и партнерство внутри этого объединения дают России дополнительные возможности для укрепления своих позиций на мировом уровне на фоне внутренних противоречий Евросоюза и изменений в политике США.

С 31 августа по 3 сентября президент России Владимир Путина находился с рабочим визитом в Китае. В рамках поездки глава государства принял участие в саммите ШОС, а также провел ряд двусторонних встреч на его полях. В Пекине состоялись трехсторонние переговоры между представителями России, Китая и Монголии, после чего Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели отдельную встречу.

По итогам саммита российский президент сообщил, что в ходе переговоров было подписано более 20 соглашений в сферах энергетики, технологий, науки и здравоохранения. Все эти документы ориентированы на долгосрочное сотрудничество. Глава государства подчеркнул, что сплоченность стран-участниц встречи в Китае свидетельствует о конструктивном настрое и уверенности в достижении совместных целей.

