Украина разбомбила мост через Днепр в Херсоне с помощью HIMARS

20 июля 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS Фото: официальный сайт Министерства обороны США новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбомбили мост через Днепр в Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в своем telegram-канале сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. «Одиннадцать попаданий. Мост очень сильно поврежден. Восстановлению подлежит, требует времени. Скорее всего будем перекрывать движение. Он не рухнет, это невозможно, будет просто перекрыто движение. Пострадавших и жертв нет. Удар был нанесен РСЗО HIMARS», — сообщил Стремоусов. Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине РСЗО HIMARS, способных атаковать цели на большие расстояния. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территорию России. Запад увечили поставки оружия Киеву в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, последний пакет военной помощи Украине включал в себя вооружение на 450 млн долларов, пишет RT. В МИД РФ заявили, что поставки оружия являются угрозой не только для самой Украины, но и для всей Европы, сообщает телеканал 360. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбомбили мост через Днепр в Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в своем telegram-канале сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. «Одиннадцать попаданий. Мост очень сильно поврежден. Восстановлению подлежит, требует времени. Скорее всего будем перекрывать движение. Он не рухнет, это невозможно, будет просто перекрыто движение. Пострадавших и жертв нет. Удар был нанесен РСЗО HIMARS», — сообщил Стремоусов. Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине РСЗО HIMARS, способных атаковать цели на большие расстояния. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территорию России. Запад увечили поставки оружия Киеву в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, последний пакет военной помощи Украине включал в себя вооружение на 450 млн долларов, пишет RT. В МИД РФ заявили, что поставки оружия являются угрозой не только для самой Украины, но и для всей Европы, сообщает телеканал 360.