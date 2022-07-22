Пушилин заявил о блокировке Google в ДНР

22 июля 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Власти ДНР заблокировали Google из-за ее преступной политики, заявил Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Донецкой народной республики заблокировали поисковую систему Google на территории республики. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин. «Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться. Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий», — написал Пушилин в Telegram. Президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик 21 февраля 2022 года. После этого, 24 февраля, Россия начала специальную операцию по освобождению территории ЛДНР и денацификации Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти Донецкой народной республики заблокировали поисковую систему Google на территории республики. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин. «Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться. Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий», — написал Пушилин в Telegram. Президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик 21 февраля 2022 года. После этого, 24 февраля, Россия начала специальную операцию по освобождению территории ЛДНР и денацификации Украины.