Пушилин заявил о блокировке Google в ДНР

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Власти ДНР заблокировали Google из-за ее преступной политики, заявил Пушилин Фото:

Власти Донецкой народной республики заблокировали поисковую систему Google на территории республики. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

«Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться. Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий», — написал Пушилин в Telegram.

Президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик 21 февраля 2022 года. После этого, 24 февраля, Россия начала специальную операцию по освобождению территории ЛДНР и денацификации Украины.

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Власти Донецкой народной республики заблокировали поисковую систему Google на территории республики. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин. «Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться. Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий», — написал Пушилин в Telegram. Президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик 21 февраля 2022 года. После этого, 24 февраля, Россия начала специальную операцию по освобождению территории ЛДНР и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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