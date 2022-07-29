Поляков возмутила попытка беженцев украинизировать Польшу

29 июля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Граждане Украины не имеют права требовать узаконивания украинского языка в Польше, считают пользователи Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Польские читатели пришли в ярость от предложения украинского блогера Игоря Исаева признать украинский язык вторым государственным языком страны. Пользователи Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) выступили против украинизации Польши. «Без фанатизма. Иммигранты должны учить польский язык», — написал Славек Кендра. Его поддержали пользователь под ником «Молодежь „Короны“». «Польша была, есть и будет бело-красной. Никогда не сине-желтой, а тем более черно-красной. Поляки помогают вам, но мы не позволим вам царствовать здесь, как у себя дома!!!» — написал он. Комментаторы обратили внимание на лицемерие Украины. «Создается впечатление, что вы искоренили русский язык в своей стране, несмотря на миллионы его носителей. А теперь вы хотите использовать украинский язык в нашей стране! Выбросьте это из головы!!!» — написал Петр Мурдзия. Анна Ковальская добавила: «Отвратительное лицемерие. В Украине годами искореняли русский язык, хотя огромная часть населения была русского происхождения или русскоязычной, а здесь он требует каких-то привилегий». По мнению комментаторов, украинские граждане должны заниматься собственными проблемами. «Знаете, за что вы и ваши сограждане можете бороться? За свою страну. Когда вы находитесь в Польше, вы должны говорить по-польски или, возможно, по-английски. За границей очень хорошо видно, как эти бедные молодые украинцы борются за свою страну и как они заботятся о своей стране. Как вам не стыдно», — написал Патрик Чилиньский. Другие пользователи вовсе призвали эмигрантов вернуться на родину. «Возвращайтесь к себе», — заявил Кацпер Кнысак. Граждане Украины начали массово покидать страну после начала специальной операции РФ по освобождению Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основной целью ВС РФ является денацификация и демилитаризация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польские читатели пришли в ярость от предложения украинского блогера Игоря Исаева признать украинский язык вторым государственным языком страны. Пользователи Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) выступили против украинизации Польши. «Без фанатизма. Иммигранты должны учить польский язык», — написал Славек Кендра. Его поддержали пользователь под ником «Молодежь „Короны“». «Польша была, есть и будет бело-красной. Никогда не сине-желтой, а тем более черно-красной. Поляки помогают вам, но мы не позволим вам царствовать здесь, как у себя дома!!!» — написал он. Комментаторы обратили внимание на лицемерие Украины. «Создается впечатление, что вы искоренили русский язык в своей стране, несмотря на миллионы его носителей. А теперь вы хотите использовать украинский язык в нашей стране! Выбросьте это из головы!!!» — написал Петр Мурдзия. Анна Ковальская добавила: «Отвратительное лицемерие. В Украине годами искореняли русский язык, хотя огромная часть населения была русского происхождения или русскоязычной, а здесь он требует каких-то привилегий». По мнению комментаторов, украинские граждане должны заниматься собственными проблемами. «Знаете, за что вы и ваши сограждане можете бороться? За свою страну. Когда вы находитесь в Польше, вы должны говорить по-польски или, возможно, по-английски. За границей очень хорошо видно, как эти бедные молодые украинцы борются за свою страну и как они заботятся о своей стране. Как вам не стыдно», — написал Патрик Чилиньский. Другие пользователи вовсе призвали эмигрантов вернуться на родину. «Возвращайтесь к себе», — заявил Кацпер Кнысак. Граждане Украины начали массово покидать страну после начала специальной операции РФ по освобождению Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основной целью ВС РФ является денацификация и демилитаризация страны.