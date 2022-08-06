Дипломат Полянский упрекнул генсека ООН за покрывательство США

США остаются единственной в мире страной, применившей ядерное оружие против мирного населения, подчеркнул Дмитрий Полянский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выступая с речью в Хиросиме, генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш не упомянул, что США являются единственной страной, применивший ядерное оружие против гражданских лиц. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский.

«Уважаемый Генеральный секретарь [ООН], мир также никогда не должен забывать, что это преступление (ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки — прим. URA.RU) совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против гражданских лиц. Без всякой военной нужды. Было бы правильно, если бы вы упомянули об этом и в своих высказываниях!», — написал в Twitter (заблокирован в РФ) Дмитрий Полянский.

Ранее сообщалось, что во время выступления в Хиросиме Антониу Гутерриш призвал ядерные державы навсегда отказаться от использования оружия массового поражения. Он назвал ядерное оружие бессмысленным и заявил, что государства не должны допускать ядерной войны. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал США покаяться за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.