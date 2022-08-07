Бренды Sandro и Maje собираются покинуть российский рынок

08 августа 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

Sandro и Maje пришли в Россию в 2014 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Два бренда одежды, принадлежащие французской фирме Groupe SMCP, заявили о намерении уйти с российского рынка. Информация появилась в СМИ. «Бренды одежды Sandro и Maje намерены уйти с российского рынка. Компания уже закрыла несколько бутиков, работать продолжают только эффективные точки», — написано на сайте издания «Известия» со ссылкой на топ-менеджера одного из ритейлеров, знакомого с ситуацией, и продавцов московских магазинов. Согласно мнению экспертов, уход этих брендов не сильно повлияет на рынок в целом — они не очень известны в РФ и масштаб их деятельности невелик. Освободившуюся нишу займут другие марки. «У Maje нет поставок последние пару месяцев и пока не планируется. Бутики продолжат работу, но продавать в них будут одежду брендов Claudie Pierlot и Fursac», — сообщила одна из продавщиц фирменного магазин в интервью «Известиям». Многие зарубежные бренды приостановили работу в РФ из-за санкционного давления на Россию. Западные страны ввели санкции после начала спецоперации на Украине. Лидер РФ Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетний геноцид против жителей в ЛНР и ДНР.

Два бренда одежды, принадлежащие французской фирме Groupe SMCP, заявили о намерении уйти с российского рынка. Информация появилась в СМИ. «Бренды одежды Sandro и Maje намерены уйти с российского рынка. Компания уже закрыла несколько бутиков, работать продолжают только эффективные точки», — написано на сайте издания «Известия» со ссылкой на топ-менеджера одного из ритейлеров, знакомого с ситуацией, и продавцов московских магазинов. Согласно мнению экспертов, уход этих брендов не сильно повлияет на рынок в целом — они не очень известны в РФ и масштаб их деятельности невелик. Освободившуюся нишу займут другие марки. «У Maje нет поставок последние пару месяцев и пока не планируется. Бутики продолжат работу, но продавать в них будут одежду брендов Claudie Pierlot и Fursac», — сообщила одна из продавщиц фирменного магазин в интервью «Известиям». Многие зарубежные бренды приостановили работу в РФ из-за санкционного давления на Россию. Западные страны ввели санкции после начала спецоперации на Украине. Лидер РФ Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетний геноцид против жителей в ЛНР и ДНР.