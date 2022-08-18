«Новые люди» предлагают по-новому оценивать работу губернаторов. Скрин, видео

18 августа 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Депутат ГД Александр Демин выступил с инициативой изменить критерии оценки глав регионов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Депутат Госдумы РФ, кандидат в свердловские губернаторы от партии «Новые люди» Александр Демин предложил федеральному правительству изменить подход к оценке глав регионов. Политик направит обращение российскому вице-премьеру Андрею Белоусова с просьбой ввести для губернаторов KPI по развитию в регионах малого и среднего предпринимательства (МСП). «Малому и среднему бизнесу нужны условия развития, а не меры поддержки. Сейчас в регионах нет ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства. Логично, если ими станут губернаторы», — сообщил Демин URA.RU. Официальное обращение на имя Белоусова депутат, возглавляющий в Госдуме РФ комитет по МСП, отправит 19 августа 2022 года. Парламентарий предлагает формировать рейтинг регионов по развитию МСП по следующим критериям: темпы прироста выручки, доля работающих в МСП от общей численности занятого населения, доля выручки МСП в валовом региональном продукте, доля выручки субъектов МСП в сфере промышленности в общем объеме выручки субъектов МСП, соотношение медианной зарплаты в МСП к медианной зарплате по региону, количество уголовных дел по экономическим составам против субъектов МСП. Демин также пообщался с предпринимателями из свердловского бизнес-клуба «Магнат». Народный избранник в ходе встречи предложил представителям бизнес-сообщества Свердловской области войти в экспертный совет при комитете Госдумы по МСП для продолжения совместной работы и выработки новых мер для развития предпринимательства. «Моя главная цель — добиться, чтобы предприниматели могли не выживать, а зарабатывать, — заявляет политик. — Вижу четыре ключевые проблемы для МСП сегодня: административные барьеры, недоступные кредиты, тяжелый налоговый режим и проблемы с рынками сбыта. Их решение — это и есть мои приоритеты в выстраивании работы комитета Госдумы по МСП», — уточнил кандидат в свердловские губернаторы от «Новых людей». Ранее по решению руководства правительства РФ в критерии оценки эффективности (KPI) работы российских губернаторов были внесены изменения. В частности, теперь оценивать деятельность глав регионов будут в том числе и по тому, как губернаторы работают над предотвращением лесных пожаров. Кроме того, на оценку эффективности губернаторов с недавних пор влияет и уровень зарплаты населения регионов. Теперь же к этим критериям может добавиться и уровень развития малого и среднего бизнеса в субъекте РФ, который возглавляет губернатор. Партия «Новые люди» Партия «Новые люди» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы РФ, кандидат в свердловские губернаторы от партии «Новые люди» Александр Демин предложил федеральному правительству изменить подход к оценке глав регионов. Политик направит обращение российскому вице-премьеру Андрею Белоусова с просьбой ввести для губернаторов KPI по развитию в регионах малого и среднего предпринимательства (МСП). «Малому и среднему бизнесу нужны условия развития, а не меры поддержки. Сейчас в регионах нет ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства. Логично, если ими станут губернаторы», — сообщил Демин URA.RU. Официальное обращение на имя Белоусова депутат, возглавляющий в Госдуме РФ комитет по МСП, отправит 19 августа 2022 года. Парламентарий предлагает формировать рейтинг регионов по развитию МСП по следующим критериям: темпы прироста выручки, доля работающих в МСП от общей численности занятого населения, доля выручки МСП в валовом региональном продукте, доля выручки субъектов МСП в сфере промышленности в общем объеме выручки субъектов МСП, соотношение медианной зарплаты в МСП к медианной зарплате по региону, количество уголовных дел по экономическим составам против субъектов МСП. Демин также пообщался с предпринимателями из свердловского бизнес-клуба «Магнат». Народный избранник в ходе встречи предложил представителям бизнес-сообщества Свердловской области войти в экспертный совет при комитете Госдумы по МСП для продолжения совместной работы и выработки новых мер для развития предпринимательства. «Моя главная цель — добиться, чтобы предприниматели могли не выживать, а зарабатывать, — заявляет политик. — Вижу четыре ключевые проблемы для МСП сегодня: административные барьеры, недоступные кредиты, тяжелый налоговый режим и проблемы с рынками сбыта. Их решение — это и есть мои приоритеты в выстраивании работы комитета Госдумы по МСП», — уточнил кандидат в свердловские губернаторы от «Новых людей». Ранее по решению руководства правительства РФ в критерии оценки эффективности (KPI) работы российских губернаторов были внесены изменения. В частности, теперь оценивать деятельность глав регионов будут в том числе и по тому, как губернаторы работают над предотвращением лесных пожаров. Кроме того, на оценку эффективности губернаторов с недавних пор влияет и уровень зарплаты населения регионов. Теперь же к этим критериям может добавиться и уровень развития малого и среднего бизнеса в субъекте РФ, который возглавляет губернатор.