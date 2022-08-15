Российские власти нашли способ сократить число лесных пожаров

Борьбу с лесными пожарами включили в KPI губернаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские власти нашли новый способ борьбы с лесными пожарами. Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прошедшее 15 августа в Якутске ввел персональную ответственность губернаторов за число природных возгораний. Как объяснили эксперты URA.RU, новый показатель эффективности глав регионов заставит их более активно заняться профилактикой и тушением лесных пожаров.

Открывая совещание, Мишустин отметил, что Якутия чаще других регионов Дальнего Востока сталкивается с природными бедствиями, сообщает корреспондент URA.RU. «По поручению президента увеличена помощь для тушения лесных пожаров. Финансирование возросло в два раза. Чтобы предотвратить пожары необходимо нарастить мониторинг лесов, привлечь больше специалистов к этой работе, повысить оперативность принятия решений», — подчеркнул глава правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил минимум вдвое сократить число лесных пожаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Число пожаров в России по сравнению с 2021 годом снизилось на 15%, пройденная огнем площадь сократилась в два раза, уточнил премьер. «Это неплохой результат, но ситуация остается сложной. Поэтому принято решение направить дополнительные средства на тушение пожаров. Подписано распоряжение правительства о выделении 1,5 млрд рублей», — обратился к участникам совещания Мишустин.

На фоне сложной ситуации введена методика расчета показателя ежегодного сокращения площадей лесных пожаров, сообщил глава правительства. Новый критерий будет использоваться для оценки деятельности губернаторов. «Это позволит минимум вдвое сократить площадь пожаров, это должно стать ориентиром для всех вас коллеги», — добавил глава правительства, обращаясь к участникам совещания.

Введением нового критерия оценки работы губернаторов Михаил Мишустин показывает им, что не все можно списать на стихийные бедствия, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Борьба с лесными пожарами — прежде всего обязанность региональных властей, напомнил премьер. «Президент неоднократно это подчеркивал. Федеральный центр предоставляет российским субъектам финансовые ресурсы и нужную технику. У вас есть все, что требуется для эффективной организации такой работы», — резюмировал Мишустин.

Вводя новый критерий оценки работы губернаторов, Мишустин хочет показать, что не надо все списывать на стихию и их ждет серьезная работа, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «С одной стороны лесные пожары — это стихийное бедствие, с другой — часто таким образом пытаются скрыть незаконные вырубки или недоработку в части пожарной безопасности», — сказал политолог.

Премьер применил чиновничий механизм стимулирования губернаторов Сибири и Дальнего Востока, полагает глава коммуникационной компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Якутия известна тотальными ежегодными летними пожарами. Приехать в республику и не озвучить эту тему Мишустин не мог. Якутия — это такой стендовый регион, на котором отрабатывается схема реагирования власти на эту оказию — лесные пожары. Введение нового критерия оценки станет для губернаторов Сибири и Дальнего Востока соревновательным механизмом, конкурентным преимуществом при борьбе за финансы, ресурсы, внимание федеральных властей», — пояснил политолог.

Проблема масштабных лесных пожаров из местной переросла в федеральную, поэтому глава правительства сделал ее одной из ключевых для губернаторов, уточняет научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Тема острая, постоянно воспроизводящаяся. На Дальнем Востоке из-за особенностей климата и вечной мерзлоты уязвимая экосистема, которая после возгораний восстановится не скоро. Из-за масштабов пожаров проблема перестала быть местной и переросла в федеральную.

У губернаторов много задач. Но есть набор ключевых — KPI. Премьер привлек их внимание к еще одной. Если она не будет решаться, то проблемы начнутся у губернаторов», — комментирует политолог.

Мишустин выбрал выигрышную тему — победа над стихийным бедствием — для формирования положительной социально-экономической повестки в регионах, отмечает доцент Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич. «Второй стороны медали у этой темы нет. У пожаров нет сторонников. Любой, кто сделает что-то для их тушения воспринимается, как человек дельный и полезный. Такая тема дает преимущество, например, в предвыборной кампании», — добавил эксперт.