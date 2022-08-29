Экс-депутат Рады: Киев готовил теракты в РФ за три года до СВО

За три года до начала специальной операции Украина вместе с Пентагоном начала готовить планы по организации терактов на территории России. Об этом в своем telegram-канале заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
«С 2018 года под прямым кураторством Пентагона ГУР МО Украины и 5-м отделом СБУ совершены десятки пересечений украино-российской границы по „зеленке“, с целью организации так называемых „схронов“ — тайников с оружием и взрывчаткой на территории Белгородской и Ростовской областей. За три года до начала СВО, шла активная подготовка к террористической деятельности на территории России», — написал Кива.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов украинских спецслужб на территории РФ. Так, в Волгоградской области спецслужбы Украины готовили подрыв нефтепровода. Один из агентов украинской разведки был задержан в Курске, пишет RT.
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