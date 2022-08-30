Сенатор Джабаров: власти Украины продали душу Дьяволу

Правительство Украины, которое ввело санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, продало душу Дьяволу. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Правительство Украины одобрило введение санкций против Патриарха Кирилла и еще семи представителей РПЦ. Санкции против Главы Церкви, Великой Православной Церкви могут позволить себе люди, продавшие души Дьяволу», — написал в своем telegram-канале Владимир Джабаров.
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Правительство Украины, которое ввело санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, продало душу Дьяволу. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Правительство Украины одобрило введение санкций против Патриарха Кирилла и еще семи представителей РПЦ. Санкции против Главы Церкви, Великой Православной Церкви могут позволить себе люди, продавшие души Дьяволу», — написал в своем telegram-канале Владимир Джабаров. Ранее сообщалось, что Патриарх Кирилл попал под санкции Киева, передает «Царьград». Украинская церковь заявляла о намерении лишить Кирилла кресла патриарха. Ранее на Украине уже требовали запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Законопроект об этом внесен в Верховную Раду.