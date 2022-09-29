Володин сообщил о новых законах, вступающих в силу в октябре

29 сентября 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Володин рассказал о новых законах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин озвучил информацию о вступлении в силу новых законов. Законы и поправки затронут сферы здравоохранения, бизнеса, транспорта, финансов и госуслуг. «Производство жизненно необходимых лекарств станет проще. Вступают в силу поправки, которые касаются их производства из плазмы крови. Компоненты для лекарств будут оперативно поступать российским производителям, благодаря чему они смогут быстрее обеспечивать наших граждан необходимыми препаратами», — подчеркнул Володин в официальном telegram-канале Госдумы РФ. Также председатель ГД озвучил законы, которые затрагивают «устойчивое функционирование бизнеса в условиях санкций». «Это касается работы транспортного комплекса и поддержки участников госзакупок, попавших под незаконные ограничения», — говорится в telegram-канале ГД. Ранее URA.RU сообщало о вступлении новых законов в сентябре и про нововведения для водителей.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин озвучил информацию о вступлении в силу новых законов. Законы и поправки затронут сферы здравоохранения, бизнеса, транспорта, финансов и госуслуг. «Производство жизненно необходимых лекарств станет проще. Вступают в силу поправки, которые касаются их производства из плазмы крови. Компоненты для лекарств будут оперативно поступать российским производителям, благодаря чему они смогут быстрее обеспечивать наших граждан необходимыми препаратами», — подчеркнул Володин в официальном telegram-канале Госдумы РФ. Также председатель ГД озвучил законы, которые затрагивают «устойчивое функционирование бизнеса в условиях санкций». «Это касается работы транспортного комплекса и поддержки участников госзакупок, попавших под незаконные ограничения», — говорится в telegram-канале ГД. Ранее URA.RU сообщало о вступлении новых законов в сентябре и про нововведения для водителей.