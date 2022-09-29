Володин сообщил о новых законах, вступающих в силу в октябре

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин озвучил информацию о вступлении в силу новых законов. Законы и поправки затронут сферы здравоохранения, бизнеса, транспорта, финансов и госуслуг.
«Производство жизненно необходимых лекарств станет проще. Вступают в силу поправки, которые касаются их производства из плазмы крови. Компоненты для лекарств будут оперативно поступать российским производителям, благодаря чему они смогут быстрее обеспечивать наших граждан необходимыми препаратами», — подчеркнул Володин в официальном telegram-канале Госдумы РФ.
Также председатель ГД озвучил законы, которые затрагивают «устойчивое функционирование бизнеса в условиях санкций». «Это касается работы транспортного комплекса и поддержки участников госзакупок, попавших под незаконные ограничения», — говорится в telegram-канале ГД.
Ранее URA.RU сообщало о вступлении новых законов в сентябре и про нововведения для водителей.
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