Володин сообщил о новых законах, вступающих в силу в октябре

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Организационное собрание фракции политической партии
Володин рассказал о новых законах Фото:

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин озвучил информацию о вступлении в силу новых законов. Законы и поправки затронут сферы здравоохранения, бизнеса, транспорта, финансов и госуслуг.

«Производство жизненно необходимых лекарств станет проще. Вступают в силу поправки, которые касаются их производства из плазмы крови. Компоненты для лекарств будут оперативно поступать российским производителям, благодаря чему они смогут быстрее обеспечивать наших граждан необходимыми препаратами», — подчеркнул Володин в официальном telegram-канале Госдумы РФ.

Также председатель ГД озвучил законы, которые затрагивают «устойчивое функционирование бизнеса в условиях санкций». «Это касается работы транспортного комплекса и поддержки участников госзакупок, попавших под незаконные ограничения», — говорится в telegram-канале ГД.

Ранее URA.RU сообщало о вступлении новых законов в сентябре и про нововведения для водителей.

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин озвучил информацию о вступлении в силу новых законов. Законы и поправки затронут сферы здравоохранения, бизнеса, транспорта, финансов и госуслуг. «Производство жизненно необходимых лекарств станет проще. Вступают в силу поправки, которые касаются их производства из плазмы крови. Компоненты для лекарств будут оперативно поступать российским производителям, благодаря чему они смогут быстрее обеспечивать наших граждан необходимыми препаратами», — подчеркнул Володин в официальном telegram-канале Госдумы РФ. Также председатель ГД озвучил законы, которые затрагивают «устойчивое функционирование бизнеса в условиях санкций». «Это касается работы транспортного комплекса и поддержки участников госзакупок, попавших под незаконные ограничения», — говорится в telegram-канале ГД. Ранее URA.RU сообщало о вступлении новых законов в сентябре и про нововведения для водителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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