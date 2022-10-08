Американцы сравнили попятившегося назад Байдена с Гомером Симпсоном. Видео

07 октября 2022 в 08:33 Размер текста - 17 +

Байден вновь рассмешил американцев своим поведением Фото: Официальный сайт президента Украины Американские пользователи соцсетей сравнили поведение президента США Джо Байдена с известным героем мультсериала «Симпсоны» Гомером Симпсоном. Пользователей рассмешило то, как лидер США медленно покинул зону интервью. «Медленно пятится, как в меме с Гомером Симпсоном. Не хватало только куста, в котором он спрячется», — пошутил пользователь David Ross. Пользователь с ником Discover искренне не понимает, в чем причина такого странного поведения президента. «Почему он так попятился», — отреагировал пользователь. «Вся его администрация была сплошным разочарованием», — горько отмечает результаты работы команды Байдена у руля США пользователь alsatful. «Потихоньку отходит, надорвешься от смеха», — коротко, но метко написал комментатор с ником K. Ранее поведение президента США неоднократно становилось предметом для шуток. При посещении автосалона в Детройте Байден потерялся в пространстве, передавал телеканал 360. В другой раз лидер США умудрился перепутать тайгу с тундрой, об этом сообщала «Национальная служба новостей».

Американские пользователи соцсетей сравнили поведение президента США Джо Байдена с известным героем мультсериала «Симпсоны» Гомером Симпсоном. Пользователей рассмешило то, как лидер США медленно покинул зону интервью. «Медленно пятится, как в меме с Гомером Симпсоном. Не хватало только куста, в котором он спрячется», — пошутил пользователь David Ross. Пользователь с ником Discover искренне не понимает, в чем причина такого странного поведения президента. «Почему он так попятился», — отреагировал пользователь. «Вся его администрация была сплошным разочарованием», — горько отмечает результаты работы команды Байдена у руля США пользователь alsatful. «Потихоньку отходит, надорвешься от смеха», — коротко, но метко написал комментатор с ником K. Ранее поведение президента США неоднократно становилось предметом для шуток. При посещении автосалона в Детройте Байден потерялся в пространстве, передавал телеканал 360. В другой раз лидер США умудрился перепутать тайгу с тундрой, об этом сообщала «Национальная служба новостей».