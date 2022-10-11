Кадыров назвал возмездием удары ВС РФ по территории Украины

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XIX съезд всероссийской политической партии
Зеленский потерял любые шансы на перемирие, считает Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины являются возмездием за зверства киевского режима. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«То, что происходит сегодня, — возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки», — написал Кадыров в Telegram.

Российские войска 10 октября нанесли многочисленные удары по инфраструктурным и военным объектам Украины. Сегодня, 11 октября, главы нескольких областных военных администраций Украины сообщили об атаках со стороны Каспия и Черного моря. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей была заявлена денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям республик Донбасса.

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Многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины являются возмездием за зверства киевского режима. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «То, что происходит сегодня, — возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки», — написал Кадыров в Telegram. Российские войска 10 октября нанесли многочисленные удары по инфраструктурным и военным объектам Украины. Сегодня, 11 октября, главы нескольких областных военных администраций Украины сообщили об атаках со стороны Каспия и Черного моря. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей была заявлена денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям республик Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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