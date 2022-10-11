Кадыров назвал возмездием удары ВС РФ по территории Украины

11 октября 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Зеленский потерял любые шансы на перемирие, считает Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины являются возмездием за зверства киевского режима. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «То, что происходит сегодня, — возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки», — написал Кадыров в Telegram. Российские войска 10 октября нанесли многочисленные удары по инфраструктурным и военным объектам Украины. Сегодня, 11 октября, главы нескольких областных военных администраций Украины сообщили об атаках со стороны Каспия и Черного моря. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей была заявлена денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям республик Донбасса.

Многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины являются возмездием за зверства киевского режима. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «То, что происходит сегодня, — возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки», — написал Кадыров в Telegram. Российские войска 10 октября нанесли многочисленные удары по инфраструктурным и военным объектам Украины. Сегодня, 11 октября, главы нескольких областных военных администраций Украины сообщили об атаках со стороны Каспия и Черного моря. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей была заявлена денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям республик Донбасса.