В Тюмени оставили в СИЗО подозреваемых по делу о терроризме и изготовлении взрывчатки

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Молодые люди останутся под арестом до конца года Фото:

Суд в Тюмени продлил срок содержания под стражей для шести молодых людей из областной столицы, Екатеринбурга и ХМАО, которые подозреваются в терроризме и изготовлении взрывчатки. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В Тюмени суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Роману П. (1997 года рождения), Данилу Ч. (1994 года рождения), Юрию Н. (1995 года рождения), обвиняемым в участии в террористическом сообществе. Такое же решение принято по Никите О. (1995 года рождения), обвиняемому в создании террористического сообщества», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Еще два фигуранта резонансного дела — Кирилл Б. (1998 года рождения) и Дениз А. (1999 года рождения), также оставлены под арестом. Их обвиняют в изготовлении взрывчатки.

Как ранее писало URA.RU, жители Тюмени, Екатеринбурга и Сургута были задержаны в сентябре. В СИЗО они останутся до конца декабря.

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Суд в Тюмени продлил срок содержания под стражей для шести молодых людей из областной столицы, Екатеринбурга и ХМАО, которые подозреваются в терроризме и изготовлении взрывчатки. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В Тюмени суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Роману П. (1997 года рождения), Данилу Ч. (1994 года рождения), Юрию Н. (1995 года рождения), обвиняемым в участии в террористическом сообществе. Такое же решение принято по Никите О. (1995 года рождения), обвиняемому в создании террористического сообщества», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Еще два фигуранта резонансного дела — Кирилл Б. (1998 года рождения) и Дениз А. (1999 года рождения), также оставлены под арестом. Их обвиняют в изготовлении взрывчатки. Как ранее писало URA.RU, жители Тюмени, Екатеринбурга и Сургута были задержаны в сентябре. В СИЗО они останутся до конца декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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