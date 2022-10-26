В Тюмени оставили в СИЗО подозреваемых по делу о терроризме и изготовлении взрывчатки

26 октября 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Молодые люди останутся под арестом до конца года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Суд в Тюмени продлил срок содержания под стражей для шести молодых людей из областной столицы, Екатеринбурга и ХМАО, которые подозреваются в терроризме и изготовлении взрывчатки. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В Тюмени суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Роману П. (1997 года рождения), Данилу Ч. (1994 года рождения), Юрию Н. (1995 года рождения), обвиняемым в участии в террористическом сообществе. Такое же решение принято по Никите О. (1995 года рождения), обвиняемому в создании террористического сообщества», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Еще два фигуранта резонансного дела — Кирилл Б. (1998 года рождения) и Дениз А. (1999 года рождения), также оставлены под арестом. Их обвиняют в изготовлении взрывчатки. Как ранее писало URA.RU, жители Тюмени, Екатеринбурга и Сургута были задержаны в сентябре. В СИЗО они останутся до конца декабря.

Суд в Тюмени продлил срок содержания под стражей для шести молодых людей из областной столицы, Екатеринбурга и ХМАО, которые подозреваются в терроризме и изготовлении взрывчатки. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В Тюмени суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Роману П. (1997 года рождения), Данилу Ч. (1994 года рождения), Юрию Н. (1995 года рождения), обвиняемым в участии в террористическом сообществе. Такое же решение принято по Никите О. (1995 года рождения), обвиняемому в создании террористического сообщества», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Еще два фигуранта резонансного дела — Кирилл Б. (1998 года рождения) и Дениз А. (1999 года рождения), также оставлены под арестом. Их обвиняют в изготовлении взрывчатки. Как ранее писало URA.RU, жители Тюмени, Екатеринбурга и Сургута были задержаны в сентябре. В СИЗО они останутся до конца декабря.