29 октября 2022

Посол РФ возмутился реакцией Вашингтона на атаку ВСУ в Севастополе

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По словам Антонова, США игнорируют признаки причастности британских военных к атаке ВСУ в Севастополе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нейтральная реакция США на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе является возмутительной. Россия не увидела никакого осуждения действий Украины с их стороны. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«Реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя поистине возмущает», — сказал российский посол. Его слова приводятся в telegram-канале российского посольства в США. Антонов добавил, что Россия не увидела осудительной реакции на «безрассудные действия» украинских военных. «Зато отмечаем полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации сегодняшнего массированного удара с применением беспилотников», — подчеркнул российский посол.

Утром 29 октября акваторию Севастопольской бухты атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, что эта атака была самой массированной с начала спецоперации. Из-за атаки, в том числе, и на корабли Черноморского флота, а также на гражданские суда, Россия приостановила свое участие в зерновой сделке, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны России заявили, что в подготовке атаки на Севастопольскую бухту Украине помогали британские специалисты, сообщает RT.

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Нейтральная реакция США на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе является возмутительной. Россия не увидела никакого осуждения действий Украины с их стороны. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов. «Реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя поистине возмущает», — сказал российский посол. Его слова приводятся в telegram-канале российского посольства в США. Антонов добавил, что Россия не увидела осудительной реакции на «безрассудные действия» украинских военных. «Зато отмечаем полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации сегодняшнего массированного удара с применением беспилотников», — подчеркнул российский посол. Утром 29 октября акваторию Севастопольской бухты атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, что эта атака была самой массированной с начала спецоперации. Из-за атаки, в том числе, и на корабли Черноморского флота, а также на гражданские суда, Россия приостановила свое участие в зерновой сделке, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны России заявили, что в подготовке атаки на Севастопольскую бухту Украине помогали британские специалисты, сообщает RT.
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