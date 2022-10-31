Дочь Карпова опровергла нападение на шахматиста

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Пресс-конференция ФИДЕ. Екатеринбург, карпов анатолий
Сообщается, что у Карпова обнаружены закрытая черепно-мозговая травма и перелом левой бедренной кости Фото:

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов не подвергался нападению, он получил травму в результате падения. Об этом сообщила дочь гроссмейстера.

«Отец травмировался в результате бытовой травмы. Никакого нападения не было», — заявила родственница шахматиста.

Известно, что у экс-чемпиона были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом левой бедренной кости. Также у него было выявлено алкогольное опьянение, передает MK.RU.

Ранее сообщалось о том, что на Карпова было совершено нападение, когда он выходил из здания Государственной Думы. Об этом заявил бизнесмен Андрей Ковалев в своих соцсетях.

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Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов не подвергался нападению, он получил травму в результате падения. Об этом сообщила дочь гроссмейстера. «Отец травмировался в результате бытовой травмы. Никакого нападения не было», — заявила родственница шахматиста. Известно, что у экс-чемпиона были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом левой бедренной кости. Также у него было выявлено алкогольное опьянение, передает MK.RU. Ранее сообщалось о том, что на Карпова было совершено нападение, когда он выходил из здания Государственной Думы. Об этом заявил бизнесмен Андрей Ковалев в своих соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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