Дочь Карпова опровергла нападение на шахматиста

Сообщается, что у Карпова обнаружены закрытая черепно-мозговая травма и перелом левой бедренной кости
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов не подвергался нападению, он получил травму в результате падения. Об этом сообщила дочь гроссмейстера.
«Отец травмировался в результате бытовой травмы. Никакого нападения не было», — заявила родственница шахматиста.
Известно, что у экс-чемпиона были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом левой бедренной кости. Также у него было выявлено алкогольное опьянение, передает
Ранее сообщалось о том, что на Карпова было совершено нападение, когда он выходил из здания Государственной Думы. Об этом заявил бизнесмен Андрей Ковалев в своих соцсетях.
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