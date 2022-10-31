На шахматиста Карпова напали на выходе из Госдумы

Ковалев заявил, что Карпова ввели в состояние искусственной комы
На чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова было совершено нападение, когда он выходил из здания Госдумы. Карпов находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Ковалев.
«Анатолий Карпов введен в искусственную кому… Молимся о здравии… Такой хороший человек… Надеюсь, негодяй будет найден…» — написал Ковалев в своем telegram-канале. Он также добавил, что нападение произошло, когда шахматист выходил из здания Госдумы.
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