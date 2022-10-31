На шахматиста Карпова напали на выходе из Госдумы

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Послание президента. Москва, карпов анатолий, портрет
Ковалев заявил, что Карпова ввели в состояние искусственной комы Фото:

На чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова было совершено нападение, когда он выходил из здания Госдумы. Карпов находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Ковалев.

«Анатолий Карпов введен в искусственную кому… Молимся о здравии… Такой хороший человек… Надеюсь, негодяй будет найден…» — написал Ковалев в своем telegram-канале. Он также добавил, что нападение произошло, когда шахматист выходил из здания Госдумы.

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На чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова было совершено нападение, когда он выходил из здания Госдумы. Карпов находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Ковалев. «Анатолий Карпов введен в искусственную кому… Молимся о здравии… Такой хороший человек… Надеюсь, негодяй будет найден…» — написал Ковалев в своем telegram-канале. Он также добавил, что нападение произошло, когда шахматист выходил из здания Госдумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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