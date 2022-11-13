Глава минфина США: конец конфликта на Украине спасет мировую экономику

Джанет Йеллен: лучший способ помочь экономике — прекратить конфликт на Украине

14 ноября 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

По мнению Йеллен, страны могут помочь экономике, способствуя завершению конфликта на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Прекращение российско-украинского конфликта — лучший способ помочь мировой экономике. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен. «Прекращение конфликта на Украине является моральным императивом. И остается лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике», — сказала Йеллен в ходе встречи с министром финансов Франции Бруно Ле Мером. Ее слова приводит РИА Новости. Начало Россией спецоперации на Украине оказало большое влияние на мировую экономику. Страны Европы, в частности, столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за санкций, введенных в отношении России. На этом фоне, в числе прочего, власти Великобритании предупредили своих граждан о повышении налогов, передает RT.

Прекращение российско-украинского конфликта — лучший способ помочь мировой экономике. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен. «Прекращение конфликта на Украине является моральным императивом. И остается лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике», — сказала Йеллен в ходе встречи с министром финансов Франции Бруно Ле Мером. Ее слова приводит РИА Новости. Начало Россией спецоперации на Украине оказало большое влияние на мировую экономику. Страны Европы, в частности, столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за санкций, введенных в отношении России. На этом фоне, в числе прочего, власти Великобритании предупредили своих граждан о повышении налогов, передает RT.