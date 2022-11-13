13 ноября 2022

Глава минфина США: конец конфликта на Украине спасет мировую экономику

Джанет Йеллен: лучший способ помочь экономике — прекратить конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Йеллен, страны могут помочь экономике, способствуя завершению конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Прекращение российско-украинского конфликта — лучший способ помочь мировой экономике. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Прекращение конфликта на Украине является моральным императивом. И остается лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике», — сказала Йеллен в ходе встречи с министром финансов Франции Бруно Ле Мером. Ее слова приводит РИА Новости.

Начало Россией спецоперации на Украине оказало большое влияние на мировую экономику. Страны Европы, в частности, столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за санкций, введенных в отношении России. На этом фоне, в числе прочего, власти Великобритании предупредили своих граждан о повышении налогов, передает RT.

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Прекращение российско-украинского конфликта — лучший способ помочь мировой экономике. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен. «Прекращение конфликта на Украине является моральным императивом. И остается лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике», — сказала Йеллен в ходе встречи с министром финансов Франции Бруно Ле Мером. Ее слова приводит РИА Новости. Начало Россией спецоперации на Украине оказало большое влияние на мировую экономику. Страны Европы, в частности, столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за санкций, введенных в отношении России. На этом фоне, в числе прочего, власти Великобритании предупредили своих граждан о повышении налогов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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