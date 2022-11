The New York Times: американская ракета прилетела в жилой дом Краматорска

NYT: выпущенная ВСУ ракета американского производства ранила мирных жителей

В жилой дом в Краматорске попала американская ракета, которую выпустили ВСУ. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Ракета американского производства, выпущенная украинскими войсками, ранила трех мирных жителей на востоке Украины в сентябре. Это представляет собой редкий случай, когда поставленное США оружие, было связано с жертвами среди гражданского населения в ходе девятимесячного конфликта», — пишет The New York Times со ссылкой на слова жителей. The New York Times пишет, что их журналисты идентифицировали отдельные металлические фрагменты. Ракета воздушного базирования AGM-88B прилетела в жилой дом Краматорска 26 сентября. Издание отмечает, что она сбилась с курса. Неизвестно, вышла ли ракета из строя или она не попала в намеченную цель и продолжила полет, пишет газета. Краматорск расположен примерно в 32 километрах от места боевых действий, где ВСУ пытались отбить Лиман у российской армии, отмечает The New York Times. США поставляют ВСУ оружие и отправляют финансовую помощь киевским властям из-за спецоперации России на Украине. Краматорск находится под контролем Украины, пишут «Дни.ру». Врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что основной целью в Донбассе является освобождение Артемовска. Это позволит разрушить логистические цепочки ВСУ и взять под контроль северную часть, в том числе Краматорск.

