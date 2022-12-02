ЕР пообещала помочь раненым в спецоперации

Единая Россия поможет раненым в СВО с документами и решением бытовых проблем

03 декабря 2022 в 03:51 Размер текста - 17 +

Единая Россия окажет помощь раненным в ходе СВО бойцам, на особом контроле новые территории России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы, получившие ранения в ходе специальной операции и проходящие лечение в военных госпиталях, получат поддержку от партии «Единая Россия» в вопросах оформления документов, получения гражданства и решения бытовых вопросов. Об этом рассказала руководитель штаба партии по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. «Сейчас мы увидели, что есть вопросы с гражданством, с дальнейшим пребыванием. Мы знаем, как решать эти вопросы, они часто встречаются. По линии Минобороны восстанавливаются документы, решаются все вопросы по части военных билетов и так далее. Все, что касается гражданских вопросов — мы разговариваем с Минобороны, работает гуманитарный штаб по сотрудничеству „Единой России“», — передает слова Анны Кузнецовой агентство ТАСС. Руководитель штаба отметила, что вопросы семей участников спецоперации связанные с реабилитацией, лечением детей, а так же жилищные вопросы решаются через общественную приемную. «То есть, если есть сложная задача, которая требует точного и важного результата для конкретного военного, благодаря поддержке губернатора, удается их решать», — поделилась Анна Кузнецова. Она также отметила, что на особом контроле новые территории России. Ранее сообщалось, что в свой день рождения, 1 декабря, партия «Единая Россия» выразила благодарность и признание всем волонтерам, которые оказывают помощь участникам спецоперации, жителям Донбасса и новым регионам РФ. Волонтеры участвуют не только в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону боевых действий, но и сами регулярно посещают передовую. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы, получившие ранения в ходе специальной операции и проходящие лечение в военных госпиталях, получат поддержку от партии «Единая Россия» в вопросах оформления документов, получения гражданства и решения бытовых вопросов. Об этом рассказала руководитель штаба партии по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. «Сейчас мы увидели, что есть вопросы с гражданством, с дальнейшим пребыванием. Мы знаем, как решать эти вопросы, они часто встречаются. По линии Минобороны восстанавливаются документы, решаются все вопросы по части военных билетов и так далее. Все, что касается гражданских вопросов — мы разговариваем с Минобороны, работает гуманитарный штаб по сотрудничеству „Единой России“», — передает слова Анны Кузнецовой агентство ТАСС. Руководитель штаба отметила, что вопросы семей участников спецоперации связанные с реабилитацией, лечением детей, а так же жилищные вопросы решаются через общественную приемную. «То есть, если есть сложная задача, которая требует точного и важного результата для конкретного военного, благодаря поддержке губернатора, удается их решать», — поделилась Анна Кузнецова. Она также отметила, что на особом контроле новые территории России. Ранее сообщалось, что в свой день рождения, 1 декабря, партия «Единая Россия» выразила благодарность и признание всем волонтерам, которые оказывают помощь участникам спецоперации, жителям Донбасса и новым регионам РФ. Волонтеры участвуют не только в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону боевых действий, но и сами регулярно посещают передовую.