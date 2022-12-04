На Украине завершают работу по созданию ударного беспилотника

04 декабря 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

На Украине хотят применить ударный беспилотник до конца этого года, уточняет телеканал «Рада» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина завершает сборку ударного беспилотника и планирует применить его к концу этого года. Об этом сообщает пресс-секретарь государственного концерна «Укроборонпрома» Наталья Сад. «Позади — ряд успешных испытаний. Мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года», — заявила Сад в эфире украинского телеканала «Рада». В пресс-службе также уточнили, что сейчас концерн переходит на стадию испытания данного беспилотника. В том числе, его планируется испытать под действием радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ранее сообщалось, что на Украине запустилось производство крупнокалиберных снарядов. Их созданием также занимается предприятие «Укроборонпром». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Одна из задач, по словам президента РФ Владимира Путина, заключалась в демилитаризации страны.

Украина завершает сборку ударного беспилотника и планирует применить его к концу этого года. Об этом сообщает пресс-секретарь государственного концерна «Укроборонпрома» Наталья Сад. «Позади — ряд успешных испытаний. Мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года», — заявила Сад в эфире украинского телеканала «Рада». В пресс-службе также уточнили, что сейчас концерн переходит на стадию испытания данного беспилотника. В том числе, его планируется испытать под действием радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ранее сообщалось, что на Украине запустилось производство крупнокалиберных снарядов. Их созданием также занимается предприятие «Укроборонпром». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Одна из задач, по словам президента РФ Владимира Путина, заключалась в демилитаризации страны.