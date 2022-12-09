Полянский: США не признают, что накачивают ВСУ оружием

Запад на заседании СБ ООН по поставкам оружия Киеву не смог ничего сказать. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«По теме сегодняшнего заседания — последствиям накачки Украины оружием — наши бывшие западные партнеры не выдавили из себя ни слова», — сказал Полянский во время своей речи, передает ТАСС. Его удивила такая реакция, поскольку на заседании были приведены неоспоримые факты и свидетельства об этом. По его словам, налогоплательщики высоко оценят стремление властей США продолжать бесконтрольно накачивать Киев оружием.
Ранее постпред при ООН Василий Небензя предупредил поставщиков оружия Украине о последствиях. По его данным, количество оружия растет. В Пентагоне начали рассматривать поставку Украине бомб, которые будут предназначены для ударов по тылу России. Бомбы представляют собой малогабаритные высокоточные снаряды, об этом сообщает Reuters.
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Запад на заседании СБ ООН по поставкам оружия Киеву не смог ничего сказать. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «По теме сегодняшнего заседания — последствиям накачки Украины оружием — наши бывшие западные партнеры не выдавили из себя ни слова», — сказал Полянский во время своей речи, передает ТАСС. Его удивила такая реакция, поскольку на заседании были приведены неоспоримые факты и свидетельства об этом. По его словам, налогоплательщики высоко оценят стремление властей США продолжать бесконтрольно накачивать Киев оружием. Ранее постпред при ООН Василий Небензя предупредил поставщиков оружия Украине о последствиях. По его данным, количество оружия растет. В Пентагоне начали рассматривать поставку Украине бомб, которые будут предназначены для ударов по тылу России. Бомбы представляют собой малогабаритные высокоточные снаряды, об этом сообщает Reuters.