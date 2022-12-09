09 декабря 2022

Полянский: США не признают, что накачивают ВСУ оружием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
Дмитрий Полянский удивился реакции Запада на заседании СБ ООН по поставкам оружия Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад на заседании СБ ООН по поставкам оружия Киеву не смог ничего сказать. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«По теме сегодняшнего заседания — последствиям накачки Украины оружием — наши бывшие западные партнеры не выдавили из себя ни слова», — сказал Полянский во время своей речи, передает ТАСС. Его удивила такая реакция, поскольку на заседании были приведены неоспоримые факты и свидетельства об этом. По его словам, налогоплательщики высоко оценят стремление властей США продолжать бесконтрольно накачивать Киев оружием.

Ранее постпред при ООН Василий Небензя предупредил поставщиков оружия Украине о последствиях. По его данным, количество оружия растет. В Пентагоне начали рассматривать поставку Украине бомб, которые будут предназначены для ударов по тылу России. Бомбы представляют собой малогабаритные высокоточные снаряды, об этом сообщает Reuters.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад на заседании СБ ООН по поставкам оружия Киеву не смог ничего сказать. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «По теме сегодняшнего заседания — последствиям накачки Украины оружием — наши бывшие западные партнеры не выдавили из себя ни слова», — сказал Полянский во время своей речи, передает ТАСС. Его удивила такая реакция, поскольку на заседании были приведены неоспоримые факты и свидетельства об этом. По его словам, налогоплательщики высоко оценят стремление властей США продолжать бесконтрольно накачивать Киев оружием. Ранее постпред при ООН Василий Небензя предупредил поставщиков оружия Украине о последствиях. По его данным, количество оружия растет. В Пентагоне начали рассматривать поставку Украине бомб, которые будут предназначены для ударов по тылу России. Бомбы представляют собой малогабаритные высокоточные снаряды, об этом сообщает Reuters.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...