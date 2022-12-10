Губернатор Моор обратился к жителям ХМАО и ЯНАО

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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Моор также отметил, что регионы являются лидерами по многим направлениям Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ХМАО и ЯНАО с 92-летием образования округов. Он оценил вклад регионов в страну и передал свои пожелания их жителям.

«В эту праздничную дату особые слова признательности и поздравлений звучат в адрес первопроходцев Севера. Вызывает глубокое уважение ваш трудовой подвиг и патриотизм. Мужественные первопроходцы освоили нефтяные и газовые месторождения, построили города и поселки, создали фундамент для благополучия страны. Сегодня вашу эстафету развития подхватило современное поколение югорчан и ямальцев», — передает пресс-служба губернатора его слова.

Он добавил, что сейчас ХМАО и ЯНАО являются примерными регионами, в которых реализуются федеральные программы и формируются новые традиции. «Регионы находятся в числе лидеров России по многим направлениям», — отметил Моор.

В конце он поздравил округи с 92-летием даты образования округов и передал свои пожелания. «Пусть наши совместные идеи и инициативы, сотрудничество в интересах людей, все преобразования будут и в дальнейшем помогать в решении главной задачи — сделать жизнь тюменцев, югорчан и ямальцев лучше», — подытожил губернатор Моор.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ХМАО и ЯНАО с 92-летием образования округов. Он оценил вклад регионов в страну и передал свои пожелания их жителям. «В эту праздничную дату особые слова признательности и поздравлений звучат в адрес первопроходцев Севера. Вызывает глубокое уважение ваш трудовой подвиг и патриотизм. Мужественные первопроходцы освоили нефтяные и газовые месторождения, построили города и поселки, создали фундамент для благополучия страны. Сегодня вашу эстафету развития подхватило современное поколение югорчан и ямальцев», — передает пресс-служба губернатора его слова. Он добавил, что сейчас ХМАО и ЯНАО являются примерными регионами, в которых реализуются федеральные программы и формируются новые традиции. «Регионы находятся в числе лидеров России по многим направлениям», — отметил Моор. В конце он поздравил округи с 92-летием даты образования округов и передал свои пожелания. «Пусть наши совместные идеи и инициативы, сотрудничество в интересах людей, все преобразования будут и в дальнейшем помогать в решении главной задачи — сделать жизнь тюменцев, югорчан и ямальцев лучше», — подытожил губернатор Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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