Губернатор Моор обратился к жителям ХМАО и ЯНАО

10 декабря 2022 в 08:21 Размер текста - 17 +

Моор также отметил, что регионы являются лидерами по многим направлениям Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ХМАО и ЯНАО с 92-летием образования округов. Он оценил вклад регионов в страну и передал свои пожелания их жителям. «В эту праздничную дату особые слова признательности и поздравлений звучат в адрес первопроходцев Севера. Вызывает глубокое уважение ваш трудовой подвиг и патриотизм. Мужественные первопроходцы освоили нефтяные и газовые месторождения, построили города и поселки, создали фундамент для благополучия страны. Сегодня вашу эстафету развития подхватило современное поколение югорчан и ямальцев», — передает пресс-служба губернатора его слова. Он добавил, что сейчас ХМАО и ЯНАО являются примерными регионами, в которых реализуются федеральные программы и формируются новые традиции. «Регионы находятся в числе лидеров России по многим направлениям», — отметил Моор. В конце он поздравил округи с 92-летием даты образования округов и передал свои пожелания. «Пусть наши совместные идеи и инициативы, сотрудничество в интересах людей, все преобразования будут и в дальнейшем помогать в решении главной задачи — сделать жизнь тюменцев, югорчан и ямальцев лучше», — подытожил губернатор Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ХМАО и ЯНАО с 92-летием образования округов. Он оценил вклад регионов в страну и передал свои пожелания их жителям. «В эту праздничную дату особые слова признательности и поздравлений звучат в адрес первопроходцев Севера. Вызывает глубокое уважение ваш трудовой подвиг и патриотизм. Мужественные первопроходцы освоили нефтяные и газовые месторождения, построили города и поселки, создали фундамент для благополучия страны. Сегодня вашу эстафету развития подхватило современное поколение югорчан и ямальцев», — передает пресс-служба губернатора его слова. Он добавил, что сейчас ХМАО и ЯНАО являются примерными регионами, в которых реализуются федеральные программы и формируются новые традиции. «Регионы находятся в числе лидеров России по многим направлениям», — отметил Моор. В конце он поздравил округи с 92-летием даты образования округов и передал свои пожелания. «Пусть наши совместные идеи и инициативы, сотрудничество в интересах людей, все преобразования будут и в дальнейшем помогать в решении главной задачи — сделать жизнь тюменцев, югорчан и ямальцев лучше», — подытожил губернатор Моор.