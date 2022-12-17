Президент Венгрии поддержала российскую культуру после похода на «Щелкунчик». Фото

17 декабря 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Президент Венгрии отметила, что русскую культуру осуждать не имеет смысла Фото: Дарья Попова © URA.RU Спецоперация РФ на Украине не должна влиять на отношение к русской культуре в мире. Такую мысль высказала президент Венгрии Каталин Новак после похода на балет русского композитора Петра Чайковского «Щелкунчик». Соответствующую фотографию глава Венгрии разместила у себя в соцсетях. «Мы осуждаем боевые действия [в ходе спецоперации], а не людей, не искусство и не культуру», — отметила Новак. Ее слова приводит газета argumenti.ru. Она отметила также, что в день постановки приняла присягу у артистов театра. Причем, среди них были и русские. Ранее сообщалось, что в ходе чемпионате мира по футболу в Катаре звучала русской «Катюша». Данную композицию исполнял местный оркестр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что это является доказательством невозможности отменить русскую культуру. Президент Венгрии отметила значимость российской культуры, посетив балет «Щелкунчик» Фото: скрин из соцсетей

Спецоперация РФ на Украине не должна влиять на отношение к русской культуре в мире. Такую мысль высказала президент Венгрии Каталин Новак после похода на балет русского композитора Петра Чайковского «Щелкунчик». Соответствующую фотографию глава Венгрии разместила у себя в соцсетях. «Мы осуждаем боевые действия [в ходе спецоперации], а не людей, не искусство и не культуру», — отметила Новак. Ее слова приводит газета argumenti.ru. Она отметила также, что в день постановки приняла присягу у артистов театра. Причем, среди них были и русские. Ранее сообщалось, что в ходе чемпионате мира по футболу в Катаре звучала русской «Катюша». Данную композицию исполнял местный оркестр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что это является доказательством невозможности отменить русскую культуру.