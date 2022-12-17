Президент Венгрии поддержала российскую культуру после похода на «Щелкунчик». Фото

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Генеральная репетиция балета «Жизель». Екатеринбургский театр Оперы и балета. Екатеринбург, балерины, балет, ночь, жизель
Президент Венгрии отметила, что русскую культуру осуждать не имеет смысла Фото:

Спецоперация РФ на Украине не должна влиять на отношение к русской культуре в мире. Такую мысль высказала президент Венгрии Каталин Новак после похода на балет русского композитора Петра Чайковского «Щелкунчик». Соответствующую фотографию глава Венгрии разместила у себя в соцсетях.

«Мы осуждаем боевые действия [в ходе спецоперации], а не людей, не искусство и не культуру», — отметила Новак. Ее слова приводит газета argumenti.ru. Она отметила также, что в день постановки приняла присягу у артистов театра. Причем, среди них были и русские.

Ранее сообщалось, что в ходе чемпионате мира по футболу в Катаре звучала русской «Катюша». Данную композицию исполнял местный оркестр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что это является доказательством невозможности отменить русскую культуру.

Президент Венгрии отметила значимость российской культуры, посетив балет «Щелкунчик»
Фото:

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Спецоперация РФ на Украине не должна влиять на отношение к русской культуре в мире. Такую мысль высказала президент Венгрии Каталин Новак после похода на балет русского композитора Петра Чайковского «Щелкунчик». Соответствующую фотографию глава Венгрии разместила у себя в соцсетях. «Мы осуждаем боевые действия [в ходе спецоперации], а не людей, не искусство и не культуру», — отметила Новак. Ее слова приводит газета argumenti.ru. Она отметила также, что в день постановки приняла присягу у артистов театра. Причем, среди них были и русские. Ранее сообщалось, что в ходе чемпионате мира по футболу в Катаре звучала русской «Катюша». Данную композицию исполнял местный оркестр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что это является доказательством невозможности отменить русскую культуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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