Премьер Косово обвинил Россию в «разжигании войны» на Балканах

20 декабря 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Альбин Курти считает, что Россия переводит свои силы на Балканы Фото: Milan Kammermayer, EPA новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Россия якобы желает «разжечь войну» на Балканах. С таким заявлением выступил премьер-министр Косово Альбин Курти. «Они (Россия — прим. URA.RU) заинтересованы в переводе своего разжигающего войну движения на Балканы, где у них есть клиент — Белград», — цитирует Курти газета The Guarduan. Доказательств к своему заявлению Курти, однако, не привел. По словам премьера Косово, западные страны насторожены отношениями России и Сербии. В российском МИД уже обвинили Курти в создании конфликта вокруг непризнанного государства. По мнению российских дипломатов, ситуацию вокруг страны на грань вооруженного конфликта привели и власти западных стран, сообщает RT. А российский посол в Сербии, в свою очередь, пообещал помощь стране в конфликте с Косово. 11 декабря президент Сербии созвал Совет безопасности в стране на фоне обострения конфликта с Косово. Он подчеркивал, что такие меры предпринимаются из-за угроз со стороны Косово, а в частности, и самого Курти.

Россия якобы желает «разжечь войну» на Балканах. С таким заявлением выступил премьер-министр Косово Альбин Курти. «Они (Россия — прим. URA.RU) заинтересованы в переводе своего разжигающего войну движения на Балканы, где у них есть клиент — Белград», — цитирует Курти газета The Guarduan. Доказательств к своему заявлению Курти, однако, не привел. По словам премьера Косово, западные страны насторожены отношениями России и Сербии. В российском МИД уже обвинили Курти в создании конфликта вокруг непризнанного государства. По мнению российских дипломатов, ситуацию вокруг страны на грань вооруженного конфликта привели и власти западных стран, сообщает RT. А российский посол в Сербии, в свою очередь, пообещал помощь стране в конфликте с Косово. 11 декабря президент Сербии созвал Совет безопасности в стране на фоне обострения конфликта с Косово. Он подчеркивал, что такие меры предпринимаются из-за угроз со стороны Косово, а в частности, и самого Курти.