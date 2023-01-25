Германия старается уйти от вопроса поставок ВСУ танков Leopard, чтобы не создать аналогию с Великой Отечественной войной. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош.
«Американцы свои Abrams не дадут. Давят на Германию и Францию. Те под различными предлогами увиливают от поставок. Причины разные. Во-первых, немцы не хотят направлять свои танки на Украину, чтобы не появились определенные исторические аналогии, когда их танки воевали против русских в степях Украины. Во-вторых, они считают, что в ВСУ нет подготовленных экипажей танков и нет инженерно-технического персонала для обслуживания этой сложной техники. Поэтому танки будут или неисправны, или их будут уничтожать на поле боя. А горящие современные танки — это очень плохая реклама для продажи за рубеж», — объяснил Александр Бартош.
По словам военного дипломата, НАТО понимает, что Украина находится в проигрышном состоянии и поставки новой техники не изменят ситуацию. «Заседание министров обороны стран НАТО в Рамштайне (встреча контактной группы по Украине прошла 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии — прим.URA.RU) показало, что в НАТО существует и усугубляется раскол по поводу дальнейших поставок военной техники на Украину. Там велись очень серьезные дебаты по танковой проблеме, но и не только. Украина просит и современные средства противовоздушной обороны, и дальнобойные орудия, которые позволили бы ей наносить удары по территории Крыма и остальной России. Но западные страны воздерживаются от таких серьезных поставок. Они понимают, что Украина в проигрышном состоянии и эти поставки особой пользы ей не принесут», — подчеркнул Бартош.
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Германия старается уйти от вопроса поставок ВСУ танков Leopard, чтобы не создать аналогию с Великой Отечественной войной. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «Американцы свои Abrams не дадут. Давят на Германию и Францию. Те под различными предлогами увиливают от поставок. Причины разные. Во-первых, немцы не хотят направлять свои танки на Украину, чтобы не появились определенные исторические аналогии, когда их танки воевали против русских в степях Украины. Во-вторых, они считают, что в ВСУ нет подготовленных экипажей танков и нет инженерно-технического персонала для обслуживания этой сложной техники. Поэтому танки будут или неисправны, или их будут уничтожать на поле боя. А горящие современные танки — это очень плохая реклама для продажи за рубеж», — объяснил Александр Бартош. По словам военного дипломата, НАТО понимает, что Украина находится в проигрышном состоянии и поставки новой техники не изменят ситуацию. «Заседание министров обороны стран НАТО в Рамштайне (встреча контактной группы по Украине прошла 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии — прим.URA.RU) показало, что в НАТО существует и усугубляется раскол по поводу дальнейших поставок военной техники на Украину. Там велись очень серьезные дебаты по танковой проблеме, но и не только. Украина просит и современные средства противовоздушной обороны, и дальнобойные орудия, которые позволили бы ей наносить удары по территории Крыма и остальной России. Но западные страны воздерживаются от таких серьезных поставок. Они понимают, что Украина в проигрышном состоянии и эти поставки особой пользы ей не принесут», — подчеркнул Бартош. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен одобрить поставку на Украину танков Leopard 2. Однако при условии, что США отправят свои Abrams. По мнению вице-канцлера ФРГ и министра экономики страны Роберта Хабека, Германия не хочет поставлять свои танки из-за собственного прошлого страны, то есть Второй мировой войны. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Берлин не будет против, если танки Leopard поставят Киеву третьи страны.