Военный дипломат Бартош заявил о нежелании Германии повторить историю ВОВ отправкой танков на Украину

25 января 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

В годы Великой Отечественной войны немецкие танки ходили по степям Украины, напомнил Александр Бартош Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия старается уйти от вопроса поставок ВСУ танков Leopard, чтобы не создать аналогию с Великой Отечественной войной. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «Американцы свои Abrams не дадут. Давят на Германию и Францию. Те под различными предлогами увиливают от поставок. Причины разные. Во-первых, немцы не хотят направлять свои танки на Украину, чтобы не появились определенные исторические аналогии, когда их танки воевали против русских в степях Украины. Во-вторых, они считают, что в ВСУ нет подготовленных экипажей танков и нет инженерно-технического персонала для обслуживания этой сложной техники. Поэтому танки будут или неисправны, или их будут уничтожать на поле боя. А горящие современные танки — это очень плохая реклама для продажи за рубеж», — объяснил Александр Бартош. По словам военного дипломата, НАТО понимает, что Украина находится в проигрышном состоянии и поставки новой техники не изменят ситуацию. «Заседание министров обороны стран НАТО в Рамштайне (встреча контактной группы по Украине прошла 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии — прим.URA.RU) показало, что в НАТО существует и усугубляется раскол по поводу дальнейших поставок военной техники на Украину. Там велись очень серьезные дебаты по танковой проблеме, но и не только. Украина просит и современные средства противовоздушной обороны, и дальнобойные орудия, которые позволили бы ей наносить удары по территории Крыма и остальной России. Но западные страны воздерживаются от таких серьезных поставок. Они понимают, что Украина в проигрышном состоянии и эти поставки особой пользы ей не принесут», — подчеркнул Бартош. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен одобрить поставку на Украину танков Leopard 2. Однако при условии, что США отправят свои Abrams. По мнению вице-канцлера ФРГ и министра экономики страны Роберта Хабека, Германия не хочет поставлять свои танки из-за собственного прошлого страны, то есть Второй мировой войны. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Берлин не будет против, если танки Leopard поставят Киеву третьи страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германия старается уйти от вопроса поставок ВСУ танков Leopard, чтобы не создать аналогию с Великой Отечественной войной. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «Американцы свои Abrams не дадут. Давят на Германию и Францию. Те под различными предлогами увиливают от поставок. Причины разные. Во-первых, немцы не хотят направлять свои танки на Украину, чтобы не появились определенные исторические аналогии, когда их танки воевали против русских в степях Украины. Во-вторых, они считают, что в ВСУ нет подготовленных экипажей танков и нет инженерно-технического персонала для обслуживания этой сложной техники. Поэтому танки будут или неисправны, или их будут уничтожать на поле боя. А горящие современные танки — это очень плохая реклама для продажи за рубеж», — объяснил Александр Бартош. По словам военного дипломата, НАТО понимает, что Украина находится в проигрышном состоянии и поставки новой техники не изменят ситуацию. «Заседание министров обороны стран НАТО в Рамштайне (встреча контактной группы по Украине прошла 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии — прим.URA.RU) показало, что в НАТО существует и усугубляется раскол по поводу дальнейших поставок военной техники на Украину. Там велись очень серьезные дебаты по танковой проблеме, но и не только. Украина просит и современные средства противовоздушной обороны, и дальнобойные орудия, которые позволили бы ей наносить удары по территории Крыма и остальной России. Но западные страны воздерживаются от таких серьезных поставок. Они понимают, что Украина в проигрышном состоянии и эти поставки особой пользы ей не принесут», — подчеркнул Бартош. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен одобрить поставку на Украину танков Leopard 2. Однако при условии, что США отправят свои Abrams. По мнению вице-канцлера ФРГ и министра экономики страны Роберта Хабека, Германия не хочет поставлять свои танки из-за собственного прошлого страны, то есть Второй мировой войны. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Берлин не будет против, если танки Leopard поставят Киеву третьи страны.