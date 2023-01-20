Вице-канцлер Германии назвал настоящую причину отказа отправлять Украине танки

Германия отказывается поставлять свои танки Leopard 2 из-за собственного прошлого страны, а именно — Второй мировой войны. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек.
«Вы знаете нашу историю, и по понятным причинам мы немного более неохотно рассматриваем этот момент [предоставления танков]», — поделился Роберт Хабек в эфире Bloomberg TV. Он подчеркнул, что при условии, если бы США первыми дали танки Украине, ФРГ было бы легче решиться последовать примеру Вашингтона.
Ранее власти Киева заявили о том, что чувствуют себя обманутыми Германией и лично канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В Германии уточняли, что дадут Украине танки Leopard 2 после того, как США отдаст Киеву Abrams. Президент Украины Владимир Зеленский осудил Шольца за отказ.
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Германия отказывается поставлять свои танки Leopard 2 из-за собственного прошлого страны, а именно — Второй мировой войны. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек. «Вы знаете нашу историю, и по понятным причинам мы немного более неохотно рассматриваем этот момент [предоставления танков]», — поделился Роберт Хабек в эфире Bloomberg TV. Он подчеркнул, что при условии, если бы США первыми дали танки Украине, ФРГ было бы легче решиться последовать примеру Вашингтона. Ранее власти Киева заявили о том, что чувствуют себя обманутыми Германией и лично канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В Германии уточняли, что дадут Украине танки Leopard 2 после того, как США отдаст Киеву Abrams. Президент Украины Владимир Зеленский осудил Шольца за отказ.