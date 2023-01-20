Вице-канцлер Германии назвал настоящую причину отказа отправлять Украине танки

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия не хочет поставлять танки на Украину из-за своего военного прошлого
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, леопард, нато, nato, танк
Германии было бы легче дать свои танки Украине после США, уточнил Роберт Хабек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия отказывается поставлять свои танки Leopard 2 из-за собственного прошлого страны, а именно — Второй мировой войны. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек.

«Вы знаете нашу историю, и по понятным причинам мы немного более неохотно рассматриваем этот момент [предоставления танков]», — поделился Роберт Хабек в эфире Bloomberg TV. Он подчеркнул, что при условии, если бы США первыми дали танки Украине, ФРГ было бы легче решиться последовать примеру Вашингтона.

Ранее власти Киева заявили о том, что чувствуют себя обманутыми Германией и лично канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В Германии уточняли, что дадут Украине танки Leopard 2 после того, как США отдаст Киеву Abrams. Президент Украины Владимир Зеленский осудил Шольца за отказ.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия отказывается поставлять свои танки Leopard 2 из-за собственного прошлого страны, а именно — Второй мировой войны. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек. «Вы знаете нашу историю, и по понятным причинам мы немного более неохотно рассматриваем этот момент [предоставления танков]», — поделился Роберт Хабек в эфире Bloomberg TV. Он подчеркнул, что при условии, если бы США первыми дали танки Украине, ФРГ было бы легче решиться последовать примеру Вашингтона. Ранее власти Киева заявили о том, что чувствуют себя обманутыми Германией и лично канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В Германии уточняли, что дадут Украине танки Leopard 2 после того, как США отдаст Киеву Abrams. Президент Украины Владимир Зеленский осудил Шольца за отказ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...