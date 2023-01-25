Al-Ain: США затянут конфликт на Украине еще на пять лет

26 января 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

Арабский издатель предположил, что украинский конфликт продлится еще пять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты планируют затянуть украинский конфликт еще на пять лет, они не заинтересованы в мирном урегулировании. Такое мнение выразил издатель и журналист Али Аль-Сарраф. «Украинский кризис не завершится за столом переговоров. Целью НАТО является затягивание конфликта на четыре-пять лет», — заявил Аль-Сарраф в статье для издания Al-Ain . Согласно его мнению, Москва одержит еще множество побед, однако конфликт затянется на многие годы, поскольку Запад заинтересован в ослаблении своих конкурентов за счет постепенного истощения их ресурсов. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО). Ее основными задачами, согласно заявлению президента России Владимира Путина, является демилитаризация и денацификация киевского режима. Кроме того, в качестве цели обозначена защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей.

Соединенные Штаты планируют затянуть украинский конфликт еще на пять лет, они не заинтересованы в мирном урегулировании. Такое мнение выразил издатель и журналист Али Аль-Сарраф. «Украинский кризис не завершится за столом переговоров. Целью НАТО является затягивание конфликта на четыре-пять лет», — заявил Аль-Сарраф в статье для издания Al-Ain. Согласно его мнению, Москва одержит еще множество побед, однако конфликт затянется на многие годы, поскольку Запад заинтересован в ослаблении своих конкурентов за счет постепенного истощения их ресурсов. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО). Ее основными задачами, согласно заявлению президента России Владимира Путина, является демилитаризация и денацификация киевского режима. Кроме того, в качестве цели обозначена защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей.