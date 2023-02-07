Секретарь СНБО Украины Данилов уверен, что США исполнят требование Киева

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что Украина получит американские истребителиФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Киев получит американские истребители F-16 рано или поздно. Такую уверенность высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Получение F-16 — это только вопрос времени», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов американскому телеканалу CNN. Он также отметил, что пока США размышляет над поставками, украинская армия теряет солдат.
Заявление США о готовности направить на Украину танки Abrams возобновило обсуждение поставок истребителей F-16. Американский президент Джо Байден выступил против поставок, потому что истребители нужны в США, передает RT. Американский сенатор Крис Кунс не исключает, что такие поставки возможны в будущем, сообщает «Национальная служба новостей».
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Киев получит американские истребители F-16 рано или поздно. Такую уверенность высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Получение F-16 — это только вопрос времени», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов американскому телеканалу CNN. Он также отметил, что пока США размышляет над поставками, украинская армия теряет солдат. Заявление США о готовности направить на Украину танки Abrams возобновило обсуждение поставок истребителей F-16. Американский президент Джо Байден выступил против поставок, потому что истребители нужны в США, передает RT. Американский сенатор Крис Кунс не исключает, что такие поставки возможны в будущем, сообщает «Национальная служба новостей».