Секретарь СНБО Украины Данилов уверен, что США исполнят требование Киева

Секретарь СНБО Украины Данилов: поставка истребителей F-16 на Украину — вопрос времени
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Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что Украина получит американские истребители Фото:

Киев получит американские истребители F-16 рано или поздно. Такую уверенность высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Получение F-16 — это только вопрос времени», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов американскому телеканалу CNN. Он также отметил, что пока США размышляет над поставками, украинская армия теряет солдат.

Заявление США о готовности направить на Украину танки Abrams возобновило обсуждение поставок истребителей F-16. Американский президент Джо Байден выступил против поставок, потому что истребители нужны в США, передает RT. Американский сенатор Крис Кунс не исключает, что такие поставки возможны в будущем, сообщает «Национальная служба новостей».

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Киев получит американские истребители F-16 рано или поздно. Такую уверенность высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Получение F-16 — это только вопрос времени», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов американскому телеканалу CNN. Он также отметил, что пока США размышляет над поставками, украинская армия теряет солдат. Заявление США о готовности направить на Украину танки Abrams возобновило обсуждение поставок истребителей F-16. Американский президент Джо Байден выступил против поставок, потому что истребители нужны в США, передает RT. Американский сенатор Крис Кунс не исключает, что такие поставки возможны в будущем, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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